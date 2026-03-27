ABD'nin kripto para sorumlusu görevini bırakıyor

27.03.2026 12:06
Beyaz Saray'ın kripto para ve yapay zeka danışmanı David Sacks, 130 günlük özel hükümet çalışanı statüsünün sona ermesiyle bu görevden ayrılıyor. Sacks, Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışma Kurulu'nun (PCAST) eş başkanlığını üstleniyor.

Sacks, yapay zekanın ötesinde kuantum bilişim ve kapsamlı teknoloji konularında da Başkan'a doğrudan tavsiye sunabileceklerini belirtti. "PCAST eş başkanı olarak artık yalnızca yapay zekayla sınırlı kalmıyor, çok daha geniş bir teknoloji yelpazesinde önerilerde bulunabiliyorum. Bundan böyle göreve katılımım bu şekilde olacak." dedi.

Başkan Donald Trump, bir gün önce Ocak 2025'te imzalanan yürütme kararnamesiyle kurulan PCAST'ın ilk üyelerini duyurmuştu. Sacks, kurulda kıdemli danışman Michael Kratsios ile birlikte eş başkanlık yapacak. Üyeler arasında girişimci Marc Andreessen, Coinbase kurucu ortağı Fred Ehrsam, Oracle Teknoloji Direktörü Larry Ellison ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg de yer alıyor.

Trump, Aralık 2024'te Sacks'ı Beyaz Saray'ın ilk kripto para ve yapay zeka danışmanı olarak atamıştı. Sacks, göreve başlamadan önce elindeki tüm kripto para varlıklarını sattığını daha önce belirtmişti.

KRİPTO PARA MEVZUATI SENATO'DA BEKLEMEDE

Sacks'ın görev değişikliği, Washington'ın kapsamlı kripto para düzenlemelerine yönelik adımlar attığı ancak sürecin yavaşladığı bir döneme denk geliyor. Önerilen çerçeve, denetim yetkisini Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasında paylaştırmayı öngörüyor.

Temsilciler Meclisi, piyasa yapısını düzenleyen Clarity Act'i geçen yıl iki partili destekle kabul etmişti. Senato Tarım Komitesi Ocak ayında kendi versiyonunu oy çokluğuyla ilerletti. Senato Bankacılık Komitesi'nde ise süreç, stablecoin getirilerinin nasıl ele alınacağı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle durdu.

Coin Center Yönetim Direktörü Peter Van Valkenburgh, sektörün bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini söyledi. "Teknoloji karşıtı ve otoriter sol-sağ cephesinin seslerinin üstüne çıkabilecek bir anımız var. Bu anı mevcut yönetimin kısa vadeli kolaylıklarına güvenerek harcarsak yolumuzu yitiririz." dedi.

