ABD savcıları, Sam Bankman-Fried\'in yeniden yargılanma talebinin reddini istedi

ABD savcıları, 25 yıl hapis cezasına çarptırılan eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'ın yeniden yargılanma talebinin reddedilmesi için mahkemeye başvurdu. Savcılık dosyasında, savunmanın sunduğu unsurların "yeni keşfedilmiş delil" niteliği taşımadığı belirtildi.

Bankman-Fried'ın annesi tarafından şubatta sunulan dilekçede, eski iki FTX yöneticisinin tanıklık yapması halinde davanın seyrinin değişebileceği öne sürüldü. Savcılar ise bu kişilerin savunma tarafından dava öncesinde de bilindiğini, bu nedenle beyanlarının yeni delil olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

"FTX'İN 100.000 BİTCOİN BORCUNA KARŞILIK ELİNDE 105 BİTCOİN VARDI"

Dilekçede ayrıca FTX'in fiilen iflas etmediği ve müşteri varlıklarının nihayetinde geri ödenebileceği iddia edildi. Savcılık bu görüşe de karşı çıktı. Dosyaya göre FTX'in müşterilere yaklaşık 100.000 Bitcoin borcu bulunurken şirketin elindeki Bitcoin miktarı 105 ile sınırlıydı.

Savcılık, iflas sürecinde varlıkların geri kazanılmasının işlenen suçu ortadan kaldırmayacağını belirtti. Dosyada, dolandırıcılık suçunun müşteri varlıklarının zimmete geçirildiği anda tamamlandığı vurgulandı.

Bankman-Fried'ın davanın Biden yönetimi tarafından siyasi baskı amacıyla yürütüldüğü yönündeki iddiası da savcılık dosyasında reddedildi. Savcılar, Bankman-Fried'ın 2020 ve 2022 seçim dönemlerinde Demokratlara en fazla bağış yapan isimlerden biri olduğunu, kampanya finansmanı ihlallerinin bu bağışları kolaylaştırmak amacıyla işlendiğini belirtti.

Eski FTX CEO'su daha önce Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht ve Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'ya af veren ABD Başkanı Donald Trump'tan da af talebinde bulunmuştu. Ancak Trump, ocakta Bankman-Fried'ı affetmeyi planlamadığını açıkladı.