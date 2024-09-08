ABD seçim tahmini platformlarına düzenleyici baskısı sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

ABD seçim tahmini platformlarına düzenleyici baskısı sürüyor

ABD seçim tahmini platformlarına düzenleyici baskısı sürüyor

ABD Emtia ve Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Kalshi'nin 2024 seçimleri için tahmin sözleşmelerini sunmasını geçici olarak durdurmak amacıyla mahkemeye acil bir başvuruda bulundu. Bu başvuru, bir yargıcın CFTC'nin seçim tahminlerine yönelik önceki yasağını iptal etmesi üzerine yapıldı.

08.09.2024 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 seçimlerine yönelik tahmin piyasaları, düzenleyici kurumlar ile yenilikçi finans şirketleri arasında sıcak bir tartışma konusu haline geldi. CFTC'nin Kalshi'nin seçim tahmin sözleşmelerini engelleme çabaları, federal bir yargıcın kararıyla sekteye uğradı. Bu gelişme, finansal inovasyon ile yasal düzenlemeler arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme taşırken, kripto dünyasındaki benzer uygulamaların da tartışmanın merkezine oturmasına neden oldu.

CFTC Kalshiye Karşı Harekete Geçti

ABD'nin düzenleyici kurumlarından Emtia ve Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile tahmin piyasası şirketi Kalshi arasındaki hukuki mücadele yeni bir boyut kazandı.

CFTC, kısa bir süre önce bir federal yargıcın Kalshi lehine verdiği kararın ardından acil durum başvurusu yaparak, şirketin 2024 seçimlerine yönelik tahmin sözleşmeleri sunmasını engellemeye çalıştı. Komisyon, mahkemeye sunduğu dilekçede yargı kararının iki haftalığına askıya alınmasını talep etti.

Kalshi cephesinde ise zafer havası esiyor. Şirket, web sitesinde yayımladığı duyuruda, "Başardık! ABD seçim piyasaları artık bizimle. Detaylar için takipte kalın ve Tanrı Amerika'yı korusun!" ifadelerini kullandı.

CFTC'nin endişeleri arasında, bu tür sözleşmelerin seçim bütünlüğünü tehlikeye atma potansiyeli ve kurumu istenmeyen soruşturmalara sürükleme ihtimali yer alıyor. Komisyon, sözleşmelerin piyasada işlem görmeye başlaması durumunda geri dönüşü olmayan zararlar oluşabileceğini öne sürüyor.

Öte yandan, kripto sektöründen gelen destekler de dikkat çekiyor. Risk sermayesi şirketi Paradigm, Kalshi'yi destekleyen bir görüş sunarak, bu sözleşmelerin risk yönetimi ve kamuoyu tahminleri açısından faydalı olabileceğini savundu.

Bu gelişmeler, kripto dünyasında popülerlik kazanan merkeziyetsiz tahmin piyasalarının yükselişiyle eş zamanlı gerçekleşiyor. Özellikle ABD vatandaşlarının erişimine kapalı olan Polymarket gibi platformların varlığı, konuyu daha da karmaşık hale getiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD seçim tahmini platformlarına düzenleyici baskısı sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:59 Narin’in cansız bedeninin bulunduğu nokta böyle görüntülendi Narin'in cansız bedeninin bulunduğu nokta böyle görüntülendi
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
10:04 Diyarbakır’da 19 gün önce kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
13:58 Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor
13:54 Gelen son ihbar da asılsız çıktı Narin Güran’dan 18 gündür haber yok Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
13:30 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel’den durum güncellemesi Yan dönünce her şey değişiyor 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor
13:17 Durumu belli değil Fenerbahçe’nin yıldızı sakatlandı Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı
12:51 Marmaray’da hayrete düşüren görüntü Vatandaşlar acil çözüm bekliyor Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor
12:41 Bakan Şimşek: 20024’de üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz Bakan Şimşek: 20024'de üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz
12:27 Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır
12:00 Sezgin Baran Korkmaz’dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti
11:42 Brezilya’da seçim yarışındaki başkana büyük şok Herkes gizli çekilen görüntülerini konuşuyor Brezilya'da seçim yarışındaki başkana büyük şok! Herkes gizli çekilen görüntülerini konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 15:38:45. #1.11#
SON DAKİKA: ABD seçim tahmini platformlarına düzenleyici baskısı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement