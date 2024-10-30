ABD seçimleri kripto para sektörünü yeniden şekillendirecek

Kripto Para

Kripto sektörü para dünyası, ABD seçimlerinin muhtemel sonuçlarına göre pozisyon alıyor. Bitcoin (BTC) 71.864 dolar seviyesine yükselirken, Trump Media & Technology Group Corp hisseleri yüzde 8, Dogecoin (DOGE) ise yüzde 15 yükseliş kaydetti.

Tahmin Platformları Seçim Sonuçlarını İşaret Ediyor

Presto firmasının analistleri, Cumhuriyetçilerin Senato ve Temsilciler Meclisindeki olası zaferinin kripto para düzenlemelerini hızlandıracağını öngörüyor. Şu anda Temsilciler Meclisinde onaylanan altı kripto yasa tasarısı, Demokratların kontrolündeki Senato'nun onayını bekliyor.

Polymarket platformu, Ocak ayından bu yana aktif kullanıcı sayısını 4.000'den 200.000'e yükseltti. Platform, ABD seçimlerine yönelik 3 milyar doları aşan toplam işlem hacmine ulaştı. Bernstein analistleri, geleneksel anketlerin Trump'ın desteğini tarihsel olarak düşük gösterdiğini vurguluyor.

Piyasa uzmanları, Cumhuriyetçi zafer senaryosunun kripto dostu politikaları destekleyeceğini belirtiyor. Bu durum, sektördeki düzenleyici belirsizliğin azalmasına katkı sağlayabilir.