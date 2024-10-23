ABD seçimlerinde kritik rol oynayan kripto tahmin platformu işlemleri incelemeye aldı

Kripto Para

Platformdaki büyük yatırımcıların kimlik ve konum doğrulaması yapılıyor. VPN kullanılarak ABD'den erişim sağlanması endişeleri, platformu harekete geçirdi. Seçmen anketlerinin aksine Trump lehine oluşan oranlar, denetim sürecini hızlandırdı.

VPN Kullanımı Platform Güvenliğini Zorluyor

Polymarket'te "2024 Başkanlık Seçimi Galibi" pazarında toplam 2,3 milyar dolarlık tahmin işlemi açıldı. Platformun en büyük yatırımcılarından "Fredi9999" kod adlı kullanıcı, Cumhuriyetçi aday Donald Trump lehine 20 milyon dolardan fazla tahminde bulundu.

Milyarder Mark Cuban, yatırımların çoğunun yabancı kaynaklı olduğunu belirtti. Cuban, bu durumun ABD seçmen eğilimlerini yansıtmadığına dikkat çekti. Kalshi kurucusu Tarek Mansour ise platform verilerinin manipülasyondan kaynaklanmadığını savundu.

Polymarket, Ocak 2022'de kayıt yaptırmadan 900'den fazla olay bazlı ikili opsiyon pazarı sunduğu için ABD emtia düzenleyicisiyle 1,4 milyon dolarlık uzlaşma sağladı. Platform, bu deneyimin ardından kullanıcı denetimlerini sıkılaştırdı.