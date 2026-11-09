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ABD sekiz Kanada şirketini kara listeye aldı

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ABD sekiz Kanada şirketini kara listeye aldı
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ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı kripto para işlemlerine aracılık ettiği öne sürülen sekiz Kanada şirketine yaptırım uyguladı. Bakanlık, şirketlerin İran riyalini kripto paraya çevirerek fonların yurt dışına çıkmasını sağladığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Ontario ve Britanya Kolumbiyası'nda faaliyet gösteren sekiz para transfer şirketini 6 Kasım'da yaptırım listesine ekledi. Listede Million Exchange adıyla çalışan Diverse Trade Inc. ile Amin Exchange adıyla çalışan 1380079 BC Limited da var.

Bakanlığa göre şirketler yaptırım altındaki İran kripto para borsalarıyla ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) bağlı cüzdan adresleriyle işlem yaptı. Bazı şirketler fark edilmemek için adını ve adresini değiştirdi.

ALTI TRON ADRESİ DE LİSTEDE

Kararla birlikte şirketlerin yaptırım kapsamındaki varlıkları donduruldu. ABD'li kişi ve kurumların bu şirketlerle iş yapması da büyük ölçüde yasaklandı. OFAC ayrıca altı Tron adresini listeye ekledi.

Bakanlık bazı şirketleri eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding'e bağlı uyuşturucu gelirleriyle de ilişkilendirdi. ABD'li yetkililer, uluslararası bir uyuşturucu ağını yönetmekle suçlanan Wedding'in uyuşturucu satışından gelen nakdi Kanadalı döviz bürolarında kripto paraya çevirdiğini öne sürüyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Kanada yasa dışı finans aracılarına güvenli liman olamaz." dedi.

KANADA DA DENETİMİ SIKILAŞTIRDI

Karar Kanada'nın mali istihbarat birimi FINTRAC ile birlikte alındı. FINTRAC 2026 başından bu yana 161 para transfer şirketinin kaydını iptal etti. Bu sayı önceki üç yılın toplamını geçti.

Kurum son bir yılda dokuz şirkete toplam 198 milyon Kanada dolarını aşan idari para cezası verdi. Kayıtsız para transfer şirketi işletenlere Kanada'da 5 milyon Kanada dolarına kadar para cezası ve beş yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

ABD aynı gün İran'ın nükleer programıyla ilgili bilgi verene 20 milyon dolara kadar ödül teklif etti. Bessent, Hazine'nin İran rejiminin finans kanallarını dünyanın her yerinde takip edeceğini söyledi.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaKanadaİranSon Dakika

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