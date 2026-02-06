ABD Senatosu'nda kripto piyasa yapısı tasarısı çıkmaza girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

ABD Senatosu'nda kripto piyasa yapısı tasarısı çıkmaza girdi

ABD Senatosu\'nda kripto piyasa yapısı tasarısı çıkmaza girdi
06.02.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Senatör Mark Warner, aylardır süren müzakerelerin ardından tıkanan kripto düzenleme sürecine tepki gösterirken Hazine Bakanı Scott Bessent tasarının geçmesini zorunlu gördüğünü açıkladı.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, aylardır devam eden müzakerelerin çökmesinin ardından kripto piyasa yapısı tasarısını yeniden canlandırmaya çalışıyor. Perşembe günkü komite oturumunda konuşan Demokrat Senatör Mark Warner, süreçteki tıkanıklığa duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. Warner, "Kripto cehennemindeyim." diyerek net kuralların gerekliliğini vurguladı ve merkeziyetsiz finansa (DeFi) yönelik ulusal güvenlik endişelerinin hâlâ devam ettiğini belirtti.

STABLECOIN GETİRİSİ DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEMİYOR

Tasarı, kripto sektörünü bütüncül şekilde düzenlemeyi ve yetki alanını SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasında paylaştırmayı hedefliyor. Tokenize hisse senetleri ve token ihracı gibi uzun süredir belirsiz kalan konulara da açıklık getirecek olan yasa teklifinin önündeki en büyük engel ise stablecoin getirisi meselesi. Bankacılık grupları, belirsiz sınırların mevduatları geleneksel kurumlardan uzaklaştırabileceği uyarısında bulunurken kripto sektörü temsilcileri bankaların rekabeti engellemeye çalıştığını savunuyor.

Senato Tarım Komitesi, CFTC tarafını kapsayan tasarı versiyonunu geçen ay Demokrat desteği olmadan onayladı. Bankacılık Komitesi ise kendi taslağını oylamaya hazırlanırken Coinbase'in stablecoin getirisi endişesiyle desteğini çekmesinin ardından Ocak ayındaki oturumu son dakikada erteledi.

Tasarının Senato genel kurulundan geçmesi için 60 oy gerekiyor, bu da Demokrat desteğin zorunlu olduğu anlamına geliyor. Demokrat Senatör Angela Alsobrooks, iki partili bir uzlaşıya yakın olduklarını ifade ederek hem inovasyonu hem topluluk bankalarını koruyan bir orta yol bulunacağına inandığını söyledi. Hazine Bakanı Scott Bessent ise tasarının geçmesini kaçınılmaz bir zorunluluk olarak nitelendirerek, "Clarity Yasası'nı sonuçlandırmamız şart." dedi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD Senatosu'nda kripto piyasa yapısı tasarısı çıkmaza girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama

10:04
Şenol Güneş’ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
09:48
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:42
Süper Lig devinden son gün bombası Tarihi transfer İstanbul’da
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:13:42. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Senatosu'nda kripto piyasa yapısı tasarısı çıkmaza girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.