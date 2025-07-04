ABD Senatosu\'nda kripto vergi reformu için yeni yasa teklifi

Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dijital varlık vergilendirmesine yönelik belirsizlikleri gidermeyi hedefleyen bağımsız bir yasa tasarısı sundu. Daha önce bütçe paketine dahil edilmeyen kripto para düzenlemeleri, bu yeni tasarı ile yeniden gündeme taşındı. Tasarı, çifte vergilendirmenin önüne geçilmesi ve dijital varlık operasyonlarına dair vergi kurallarının netleştirilmesi gibi kritik konulara odaklanıyor.

ABD'de Kripto Vergisi Reformu Senato Gündeminde

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda kripto para düzenlemeleri için yeni bir hamle gerçekleştirildi. Wyoming eyaletini temsil eden Senatör Cynthia Lummis, dijital varlıkların vergilendirilmesinde yaşanan karmaşayı çözmeyi amaçlayan kapsamlı bir yasa önerisi hazırladı. Bütçe görüşmelerinde yer bulamayan kripto para vergi reformu, müstakil bir kanun teklifi olarak Senato'nun gündemine getirildi.

Yeni düzenleme önerisi, kripto para yatırımcılarına önemli vergi avantajları sunuyor. Teklife göre değeri 300 doları aşmayan kazançlar vergiden muaf tutulacak ve yatırımcılar yıllık 5 bin dolara kadar işlemlerini vergisiz gerçekleştirebilecek. Dijital varlıkların ödünç verilmesi ve hayırseverlik amaçlı bağışlarda da vergi muafiyeti uygulanması planlanıyor.

Blockchain teknolojisinin işleyişinde kritik rol oynayan madencilik ve stake etme faaliyetleri de tasarının kapsamında yer alıyor. Mevcut sistemde bu faaliyetlerden elde edilen kazançlar anında vergilendiriliyor. Yeni öneri ile bu kazançların vergilendirilmesi, dijital varlıkların nakde çevrildiği ana kadar ertelenecek. Bu değişiklik, sektör oyuncularının üzerindeki mali baskıyı hafifletme potansiyeli taşıyor.

Tasarıyı hazırlayan Senatör Lummis, dijital ekonominin gelişimi önündeki engellerin kaldırılmasının önemine dikkat çekti. Lummis açıklamasında, mevcut vergi sisteminin teknolojik yeniliklere ayak uyduramadığını ve Amerikan vatandaşlarının dijital varlık ekosisteminden faydalanmasını zorlaştırdığını vurguladı. Yeni düzenlemenin hem yatırımcıları koruyacağını hem de inovasyonu teşvik edeceğini belirtti.

Dijital varlıkların vergi statüsü, özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) platformları açısından belirsizlikler içeriyor. Kullanıcı fonlarını doğrudan kontrol etmeyen DeFi protokollerinin hangi vergi yükümlülüklerine tabi olacağı konusu, sektördeki en tartışmalı başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.