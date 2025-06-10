ABD Senatosu stablecoin yasasını bu hafta oyluyor - Son Dakika
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Kripto Para

ABD Senatosu stablecoin yasasını bu hafta oyluyor

ABD Senatosu stablecoin yasasını bu hafta oyluyor
10.06.2025 10:51
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Çarşamba günü oylanacak GENIUS Yasası, ABD doları destekli stablecoinlere özel statü verecek. Kripto uzmanları bu adımı "ABD doları hakimiyetini sağlayacak tarihi zafer" olarak nitelendiriyor. Yasa, yabancı stablecoin ihraççılarına da sıkı denetim şartları getiriyor.

Senato çoğunluk lideri John Thune, stablecoin düzenlemesi için tarihi GENIUS Yasası'nın çarşamba günü oylanacağını duyurdu. Yasa geçtiğinde stablecoinlerin tamamen ABD doları ile desteklenmesi zorunlu hale gelecek. 50 milyar doları aşan ihraççılar için yıllık denetim şartı da getiriliyor. Kripto uzmanları bunu ABD'nin ilk kapsamlı dijital para yasası olarak nitelendiriyor.

Amerika'nın İlk Kapsamlı Stablecoin Düzenlemesi Son Aşamada

Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para düzenlemesi konusunda tarihi bir gelişme yaşanıyor. Senato çoğunluk lideri John Thune'nin duyurduğu hamle, stablecoin piyasasına yönelik kapsamlı düzenleme getiren GENIUS Yasası'nın bu hafta oylanmasının yolunu açtı. Geçen ay 66-32 oyla ilerleyen yasa tasarısı, kripto para sektöründe uzun süredir beklenen yasal çerçeveyi sağlayacak.

GENIUS Yasası olarak bilinen "Amerika Stablecoin Yenilikçiliği Rehberlik Yasası" adlı düzenleme, stablecoinlerin tamamen ABD doları veya benzer yüksek likidite varlıklarıyla desteklenmesini zorunlu kılıyor. Bu gereklilik, piyasada faaliyet gösteren tüm stablecoin ihraççılarını kapsayacak.

Yasa tasarısı ayrıca piyasa değeri 50 milyar doları aşan ihraççılar için yıllık denetim zorunluluğu getiriyor. Bu hüküm, büyük ölçekli stablecoin operasyonlarının şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

Uluslararası firmalar için getirilen özel düzenlemeler de dikkat çekici. Bu şirketler, suç varlıklarına el koyma ve dondurma gibi yasal emirlere uyum sağlamak için teknolojik kapasiteye sahip olmak zorunda kalacak.

Kripto sektörü temsilcileri bu gelişmeyi "tarihi bir zafer" olarak nitelendiriyor. Geçen ay yapılan oylamada Senato'da 66-32 gibi güçlü bir çoğunlukla tartışma sınırlaması sağlayan tasarı, şimdi final oylamasına hazırlanıyor.

Bitwise CIO Matt Hougan, yatırımcılarına yazdığı notta "Politikacılar Washington'da doğru olanı yaptı" ifadesini kullandı. Hougan, "Tavuklarımı saymak istemiyorum henüz çıkmadan ancak yaza kadar ABD'de geçirilecek ilk tam teşekküllü kripto mevzuatımıza sahip olacağımız görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşan oylama sürecinde tasarının ilerlemesi için en az 60 oy güvence altına alması gerekiyor. Bu baraj aşıldığında yasanın hızlı bir şekilde geçirilmesinin önü açılacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD Senatosu stablecoin yasasını bu hafta oyluyor - Son Dakika

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