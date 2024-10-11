ABD Tarım Bakanlığı Blockchain devrimine öncülük ediyor

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Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı, hayvancılık sektöründe bir ilke imza attı: Wyoming merkezli CattleProof şirketinin Blockchain tabanlı süreç doğrulama programı onaylandı. Bu teknoloji, hayvan bilgilerini kaydetmek ve sertifikalandırmak için kullanılarak tarım sektöründe yeni bir dönem başlatıyor.

CattleProof Firmasının Blockchain Destekli Yenilikçi Sistemi USDA Tarafından Kabul Edildi

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA), tarım sektöründe çığır açacak bir karara imza attı. Wyoming merkezli CattleProof şirketinin geliştirdiği Blockchain tabanlı süreç doğrulama sistemi, USDA tarafından onaylanarak "Verified" sertifikası almaya hak kazandı. Bu gelişme, USDA'nın Blockchain teknolojisini kullanan ilk Süreç Doğrulama Programı'nı (PVP) onaylaması açısından büyük önem taşıyor.

CattleProof'un yenilikçi sistemi, hayvanların bilgilerini merkezi olmayan bir dijital deftere kaydediyor. Hayvanlara takılan elektronik kimlik etiketleri sayesinde toplanan veriler, sağlık durumu, konum ve diğer özelliklerle birlikte değiştirilemez bir Blockchain üzerinde saklanıyor. Bu teknoloji, tarım sektöründe şeffaflık ve izlenebilirlik açısından devrim niteliğinde bir adım olarak görülüyor.

Firma, Blockchain altyapısını kullanarak "Born in the USA" sertifikası da dahil olmak üzere çeşitli dijital sertifikalar sunuyor. Ayrıca CattleProof, Heartland Payments ile kurduğu iş birliği sayesinde, USDA onaylı sığırların doğrudan alım satımına olanak tanıyan tek USDA onaylı PVP servisi olma özelliğini taşıyor.

USDA'nın PVP hizmeti, CattleProof gibi yenilikçi firmaların sektörde yeni düzenleyici zeminler oluşturmasına öncülük ediyor. CattleProof'un bu başarısı, mevcut düzenleyici standartlara uyum sağladığını ve tarım ile Blockchain teknolojilerinin entegrasyonunda önemli bir adım attığını gösteriyor.

USDA'nın Blockchain teknolojisine olan ilgisinin giderek arttığı gözleniyor. Bakanlık, özellikle organik ürünlerin tedarik zincirlerini izlemek için Blockchain teknolojisinin kullanımını öngören yeni kurallar üzerinde çalışıyor. Bu durum, teknolojinin tarım sektöründeki potansiyelinin altını bir kez daha çiziyor.