ABD Ticaret Bakanı adayının Tether ilişkisi tartışma yarattı - Son Dakika
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ABD Ticaret Bakanı adayının Tether ilişkisi tartışma yarattı

ABD Ticaret Bakanı adayının Tether ilişkisi tartışma yarattı

ABD Ticaret Bakanı adayı Howard Lutnick, Senato Ticaret Komitesi'nde şirketinin Tether ile olan bağlantıları nedeniyle yoğun bir sorgulamadan geçti. Cantor Fitzgerald'ın CEO'su Lutnick, stablecoinlerin yüzde 100 ABD Hazine bonolarıyla desteklenmesi gerektiğini savundu. Demokrat Senatörler, özellikle Elizabeth Warren ve Maria Cantwell, adayın Tether ile ilişkisini mercek altına aldı.

30.01.2025 12:17
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Donald Trump'ın kasım ayında Ticaret Bakanlığı için aday gösterdiği Howard Lutnick'in onay süreci, beklenmedik bir tartışmanın odağına dönüştü. Şirketinin 2021'den bu yana dünyanın en büyük stablecoini Tether'ın saklayıcı kurumu olması, Demokrat Senatörlerin eleştirilerine hedef oldu. Senatörler, Tether'ın şeffaflık eksikliği ve olası yasa dışı kullanımı konusundaki endişelerini dile getirdi.

Senatörler Tether Rezervleri Konusunda Endişeli

Senato Ticaret Komitesi oturumu, kripto para sektörünün Washington'daki artan etkisini gösterdi. Demokrat Senatör Maria Cantwell, Lutnick'e Tether'ın rezervleri ve denetim süreçleri hakkında bir dizi soru yöneltti.

Lutnick'in yanıtları, stablecoin pazarının geleceği açısından önemli ipuçları verdi. Aday, "Stablecoinlerin denetlenmesi ve yüzde 100 ABD Hazine bonolarıyla desteklenmesi gerektiğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Senatör Elizabeth Warren'ın adaya gönderdiği mektup, Tether'ın yasa dışı finans ve suç faaliyetleriyle olan bağlantıları konusundaki endişeleri gündeme getirdi. Warren, Lutnick'in onaylanması halinde "Başkan Trump'a olağanüstü erişimi" olacağını ve bu durumun önemli çıkar çatışmaları yaratabileceğini belirtti.

Oturumda ayrıca The Wall Street Journal'ın 2024'te yayımladığı, ABD soruşturmacılarının Tether'ı kara para aklama yasalarını ve yaptırımları ihlal potansiyeli açısından incelediğine dair haberi de tartışıldı. Tether CEO'su Paolo Ardoino bu iddiaları reddetti.

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