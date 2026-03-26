ABD trilyonlarca dolarlık emeklilik piyasasına kripto para yolunu açtı

Bilgi ve Düzenleyici İşler Ofisi (OIRA), Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı kural taslağının incelemesini 24 Mart'ta tamamladı. Bu adım, teklifin önümüzdeki haftalarda resmi olarak yayımlanmasının önünü açıyor. Düzenleme, Çalışan Emeklilik Gelir Güvencesi Yasası (ERISA) kapsamındaki emeklilik planlarındaki güvene dayalı yatırım rehberliğini değiştirmeyi öngörüyor. Teklif yasalaşırsa plan yöneticileri, katılımcılara sunulan yatırım seçenekleri arasına kripto para ve özel sermayeyi de ekleyebilecek.

Düzenleme, Başkan Donald Trump'ın geçen yıl imzaladığı bir yönetici emrine dayanıyor. Söz konusu emir, Çalışma Bakanlığı'nı katılımcı yönlendirmeli emeklilik planlarında alternatif varlıklara erişimi kolaylaştırmakla görevlendirmişti. Emir aynı zamanda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Hazine Bakanlığı ve diğer federal kurumlara da dijital varlıklar dahil alternatif yatırımlara erişimi genişletme yollarını araştırma görevi vermişti.

EMEKLİLİK BİRİKİMLERİ TARİHİ ZİRVEDE

OIRA, kural taslağını "ekonomik açıdan önemli" olarak sınıflandırdı. Bu tanım, yıllık ekonomik etkisi 200 milyon dolar veya üzerinde olması beklenen ya da ekonomi üzerinde belirgin etkisi olması beklenen düzenlemeler için kullanılıyor. Sınıflandırma, teklifin ek analize tabi tutulmasını gerektiriyor. OIRA başvurusuna göre kuralın kesinleşmesi için yasal bir son tarih bulunmuyor.

Düzenleyici ilerleme, emeklilik tasarruflarındaki rekor büyümeyle örtüşüyor. Fidelity Investments verilerine göre ortalama 401(k) hesap bakiyesi 2025 üçüncü çeyreğinde 144.400 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışa karşılık geliyor. Aynı dönemde ortalama bireysel emeklilik hesabı (IRA) bakiyesi de yıllık bazda yüzde 7 artışla 137.902 dolara yükseldi.