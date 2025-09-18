ABD ve İngiltere kripto para düzenlemelerinde ortaklık kuruyor

Financial Times haberine göre gerçekleşen bu kritik toplantı, kripto dünyasının en büyük iki piyasası arasında köprü kurmayı hedefliyor. Bank of America, Barclays gibi geleneksel finansal devlerle Coinbase, Circle gibi kripto liderlerinin bir araya gelmesi, sektörün ana akım finansla birleşmesinin hızlandığını gösteriyor.

ABD ve İngiltere Stablecoin Düzenlemelerini Birleştiriyor

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ve ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, gerçekleştirdikleri toplantıda kripto para denetimi konusunda yakın iş birliğini görüştü. Toplantıya katılan temsilciler arasında Bank of America, Barclays, Circle, Citi, Coinbase ve Ripple bulundu.

Ripple'ın İngiltere ve Avrupa genel müdürü Cassie Craddock, planlanan iş birliğinin sektörde uluslararası iş birliği için bir şablon belirleme potansiyeli taşıdığını belirtti.

Craddock, "Dinamik ekonomisi, derin sermaye piyasaları ve geniş yetenek havuzuyla İngiltere uzun süredir dünyanın önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmuştur ve şimdi önde gelen bir dijital varlık ve inovasyon merkezi olmaya hazırlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda, sektör grupları İngiliz hükümetine stablecoinleri ve tokenlaştırmayı ABD-İngiltere Teknoloji Köprüsü'ne dahil etmesi için baskı yaptı. Bu köprü, yapay zeka, siber güvenlik, uzay, kuantum ve biyoteknolojinin yanı sıra dijital finans gibi alanlarda ileri teknolojilerde iş birliğini güçlendirmek için tasarlanmış ikili bir girişimdir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) Hester Peirce daha önce ABD ve İngiltere'nin kripto firmalarının düzenleyicilerin gözetimi altında belirli faaliyetleri iki yıl boyunca gerçekleştirmesine izin vereceği bir "sınır ötesi test ortamı (cross-border sandbox) "önerdi.