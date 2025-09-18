ABD ve İngiltere kripto para düzenlemelerinde ortaklık kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

ABD ve İngiltere kripto para düzenlemelerinde ortaklık kuruyor

ABD ve İngiltere kripto para düzenlemelerinde ortaklık kuruyor
18.09.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İngiltere maliye bakanları kripto para denetiminde stratejik iş birliği kararı aldı. Rachel Reeves ve Scott Bessent'in toplantısına Coinbase, Ripple, Circle ve büyük bankalar da katıldı. Sınır ötesi test ortamı (cross-border sandbox) sistemiyle kripto firmaları iki yıl boyunca düzenleyici gözetimde faaliyet gösterebilecek.

Financial Times haberine göre gerçekleşen bu kritik toplantı, kripto dünyasının en büyük iki piyasası arasında köprü kurmayı hedefliyor. Bank of America, Barclays gibi geleneksel finansal devlerle Coinbase, Circle gibi kripto liderlerinin bir araya gelmesi, sektörün ana akım finansla birleşmesinin hızlandığını gösteriyor.

ABD ve İngiltere Stablecoin Düzenlemelerini Birleştiriyor

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ve ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, gerçekleştirdikleri toplantıda kripto para denetimi konusunda yakın iş birliğini görüştü. Toplantıya katılan temsilciler arasında Bank of America, Barclays, Circle, Citi, Coinbase ve Ripple bulundu.

Ripple'ın İngiltere ve Avrupa genel müdürü Cassie Craddock, planlanan iş birliğinin sektörde uluslararası iş birliği için bir şablon belirleme potansiyeli taşıdığını belirtti.

Craddock, "Dinamik ekonomisi, derin sermaye piyasaları ve geniş yetenek havuzuyla İngiltere uzun süredir dünyanın önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmuştur ve şimdi önde gelen bir dijital varlık ve inovasyon merkezi olmaya hazırlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda, sektör grupları İngiliz hükümetine stablecoinleri ve tokenlaştırmayı ABD-İngiltere Teknoloji Köprüsü'ne dahil etmesi için baskı yaptı. Bu köprü, yapay zeka, siber güvenlik, uzay, kuantum ve biyoteknolojinin yanı sıra dijital finans gibi alanlarda ileri teknolojilerde iş birliğini güçlendirmek için tasarlanmış ikili bir girişimdir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) Hester Peirce daha önce ABD ve İngiltere'nin kripto firmalarının düzenleyicilerin gözetimi altında belirli faaliyetleri iki yıl boyunca gerçekleştirmesine izin vereceği bir "sınır ötesi test ortamı (cross-border sandbox) "önerdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kripto Para, İngiltere, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD ve İngiltere kripto para düzenlemelerinde ortaklık kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:49:56. #7.13#
SON DAKİKA: ABD ve İngiltere kripto para düzenlemelerinde ortaklık kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.