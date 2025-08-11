ABD verileri kripto para piyasasındaki volatiliteyi artırabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

ABD verileri kripto para piyasasındaki volatiliteyi artırabilir

ABD verileri kripto para piyasasındaki volatiliteyi artırabilir
11.08.2025 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin ve Ethereum opsiyon piyasaları salı günkü CPI verisi öncesi rekor seviyelere yaklaştı. Bitcoin opsiyon açık pozisyonu 43 milyar dolar, Ethereum ise 13,9 milyar dolarla yılın en yüksek seviyesinde. Yatırımcılar volatilite artışı beklentisiyle 115.000-118.000 dolar seviyelerinde koruma pozisyonları alıyor.

Kripto türev piyasaları bu hafta dikkat çekici bir hareketlilik sergiliyor. Bitcoin'in hafta sonu 122.000 doları geçmesi ve Ethereum'un haftalık bazda yüzde 21 yükselmesi, piyasa katılımcılarının risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmesine neden oldu.

CPI Beklentisi Kripto Türev Piyasasını Hareketlendirdi

QCP Capital verilerine göre, Bitcoin opsiyon açık pozisyonu 43 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam temmuz ayındaki 49 milyar dolarlık zirve seviyesine oldukça yakın. Benzer şekilde, Ethereum opsiyon hacmi 13,9 milyar dolarla yılın en yüksek seviyesinde hareket ediyor.

Yatırımcılar özellikle 115.000-118.000 dolar aralığında Bitcoin satım opsiyonlarına yöneldi. Bu strateji, salı günü açıklanacak ABD enflasyon verisinin olumsuz çıkması durumunda potansiyel kayıplara karşı koruma sağlamayı amaçlıyor.

Makroekonomik göstergelerin kripto piyasası üzerindeki etkisi son aylarda belirgin şekilde artmış durumda. QCP uzmanları, Bitcoin-hisse senedi korelasyonunun temmuz ortasından beri güçlendiğini ve BTC'nin yüzde 0,79 artışla pozitif performans gösterdiğini belirtiyor.

Kurumsal yatırımcıların ilgisi ise ETF kanalıyla devam ediyor. Geçen hafta kripto yatırım ürünleri 571 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu gelişme, Washington'dan gelen olumlu sinyallerin Bitcoin ve Ethereum trendini desteklediğini gösteriyor.

Uzun vadeli beklentiler konusunda ise uzmanlar oldukça iyimser. Wincent Kıdemli Direktörü Paul Howard, halving sonrası döngü verilerini referans alarak Bitcoin'in yıl sonuna kadar 150.000 dolara ulaşabileceğini öne sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD verileri kripto para piyasasındaki volatiliteyi artırabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı 6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
Deprem anında AVM’de büyük panik O anlar kameralarda Deprem anında AVM'de büyük panik! O anlar kameralarda
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
18:31
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
17:32
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
07:11
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
07:11
Türkiye beşik gibi Ankara güne depremle uyandı
Türkiye beşik gibi! Ankara güne depremle uyandı
02:11
Deprem sonrası Balıkesir’de yaz okulları tatil edildi
Deprem sonrası Balıkesir'de yaz okulları tatil edildi
01:30
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
01:24
Morata Galatasaray’dan ayrıldı İşte yeni takımı
Morata Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı
00:55
İsrail ordusu Gazze’de gazetecileri hedef aldı 5 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu Gazze'de gazetecileri hedef aldı! 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 19:54:40. #7.12#
SON DAKİKA: ABD verileri kripto para piyasasındaki volatiliteyi artırabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.