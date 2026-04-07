ABD’nin kripto düzenlemesi için tarih belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin kripto düzenlemesi için tarih belli oldu

ABD’nin kripto düzenlemesi için tarih belli oldu
07.04.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi üyesi Bill Hagerty, kripto para piyasa yapısı yasasının önümüzdeki hafta komite çalışmalarına alınmasını ve Nisan sonuna kadar bankacılık komitesinden çıkmasını beklediğini açıkladı. Hagerty, aşılması gereken sorunların bulunduğunu kabul ederken bunların hiçbirinin çözümsüz olmadığını vurguladı.

Vanderbilt Üniversitesi'nde düzenlenen Dijital Varlıklar ve Teknoloji Politikası Zirvesi'nde konuşan Hagerty, pazartesi gününden itibaren başlayacak yeni çalışma döneminde yasanın bankacılık komitesine taşınmasını beklediğini belirtti. Tennessee senatörü, "Nisan'da bankacılık komitesinden çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Henüz yapılması gereken çok şey var." ifadelerini kullandı.

Yasa, Temsilciler Meclisi'nden Temmuz 2025'te CLARITY Yasası adıyla geçmişti. Kripto para piyasası üzerindeki denetim yetkisini büyük ölçüde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na (CFTC) devretmesi öngörülen yasa hem tarım hem de bankacılık komitelerinin onayını aldıktan sonra yürürlüğe girebilecek. Tarım komitesi kendi versiyonunu Ocak 2026'da ilerletti. Bankacılık komitesinde ise tokenize edilmiş hisse senetleri, etik kaygılar ve stablecoin getirisi üzerindeki görüş ayrılıkları süreci yavaşlattı.

HAGERTY’DEN KRİPTO PARA PİYASA YAPISI YASASINA NİSAN HEDEFİ

Hagerty'nin açıklamaları, Coinbase baş hukuk sorumlusu Paul Grewal'ın geçen hafta "stablecoin getirisi ve diğer konularda anlaşmaya yaklaştıklarını" söylemesiyle örtüşüyor. Hagerty, Kasım 2026 ortadönem seçimleri öncesinde zamanlamanın kritik olduğunun altını çizerek yasanın Nisan'da tamamlanması halinde seçimler için yeterli hazırlık süresinin kalacağını ifade etti.

Kripto sektörünün siyasi etkisi bu süreçte belirleyici bir faktör olmayı sürdürüyor. Kripto destekli siyasi aksiyon komitesi Fairshake, 2024 seçimlerinde 130 milyon dolar harcadığını açıklamıştı. Örgüt, 2026 orta dönem seçimleri için 193 milyon dolarlık bir fon ayırdığını duyurdu. Kimliği açıklanmayan kripto yanlısı destekçilerden 100 milyon dolar topladığını ileri süren Fellowship PAC ise bu hafta Tether yöneticisi Jesse Spiro'yu başkanlığa atadığını açıkladı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD’nin kripto düzenlemesi için tarih belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:49:35. #7.13#
SON DAKİKA: ABD’nin kripto düzenlemesi için tarih belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.