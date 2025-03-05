Alabileceğiniz kadar alın: Meksikalı milyarder Salinas Bitcoin yatırımlarını üç kata yakın artırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Alabileceğiniz kadar alın: Meksikalı milyarder Salinas Bitcoin yatırımlarını üç kata yakın artırdı

Alabileceğiniz kadar alın: Meksikalı milyarder Salinas Bitcoin yatırımlarını üç kata yakın artırdı

Meksikalı milyarder Ricardo Salinas, Bitcoin yatırımlarını son dört buçuk yılda yüzde 10'dan yüzde 70'e çıkardığını açıkladı. İlk Bitcoin'ini 200 dolardan alan Salinas, kripto parayı "dünyanın en zor varlığı" olarak tanımlayarak, yatırımcıları uzun vadeli alım yapmaya teşvik etti.

05.03.2025 09:39
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Meksika'nın önde gelen iş insanı Ricardo Salinas, kripto para dünyasında dikkat çeken bir hamle yaparak, portföyündeki Bitcoin oranını %70'e yükselttiğini duyurdu. İlk Bitcoin yatırımını yaklaşık 12 yıl önce 200 dolar seviyesinden gerçekleştiren milyarder, altının bile Bitcoin kadar değerli bir varlık olmadığını savunuyor. Salinas, yatırımcılara "alabileceğiniz kadar Bitcoin alın" tavsiyesinde bulunarak, kripto para biriminin geleceğine olan inancını ortaya koydu.

Salinas Bitcoin Yatırımını 12 Yılda 200 Dolardan Milyarlara Taşıdı

Meksika'nın önde gelen iş insanlarından Ricardo Salinas, kripto para dünyasındaki yatırım stratejisinde önemli bir değişikliğe gittiğini açıkladı. Salinas, son dört buçuk yılda Bitcoin varlıklarını portföyünün yüzde 10'undan yüzde 70'ine çıkardığını duyurdu. İlk Bitcoin yatırımını yaklaşık 12 yıl önce 200 dolar seviyesinden gerçekleştiren milyarder, kalan varlıklarını ise altın ve altın madenciliği şirketlerine yönlendirdiğini belirtti.

Salinas, yatırımlarının büyük çoğunluğunu kripto para birimine kaydırdığını ve artık hiçbir tahvil veya hisse senedi tutmadığını ifade etti. Google Finance verilerine göre, milyarderin Bitcoin tahsisi, yaklaşık 3,64 milyar dolar (75,15 milyar Meksika pesosu) piyasa değerine sahip Grupo Elektra SAB de CV şirketindeki hisselerini kapsamıyor.

Bitcoin'in sınırlı arz yapısına dikkat çeken Salinas, bu kripto parayı "dünyanın en zor varlığı" olarak tanımladı. Yatırımcılara uzun vadeli dolar maliyet ortalaması stratejisi izleyerek küçük miktarlarda Bitcoin alımı yapmalarını tavsiye eden Salinas, "Alabileceğiniz kadar alın. Çünkü bu varlık yukarı yönlü hareketten başka bir yöne gitmeyecek. Dünyadaki dinamikler göz önüne alındığında, Bitcoin bu denli zorlu bir varlık." ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Salinas, "Altın bile bu kadar sert değil. Çünkü madencilik faaliyetlerinden gelen ek üretim, altınınızı yıllık yaklaşık yüzde 3 oranında değer kaybına uğratıyor." dedi.

Kasım 2020'de portföyünün yüzde 10'unu Bitcoin'e ayırdığını açıklayan Salinas, Nisan 2022'deki Bitcoin 2022 Konferansı'nda bu oranın yüzde 60'a yükseldiğini duyurmuştu. Milyarder ayrıca, 2012 veya 2013 yıllarında eski Grayscale CEO'su Barry Silbert sayesinde Bitcoin'e olan ilgisinin arttığını ve böylece "turuncuya boyandığını" ifade etti.

Banco Azteca'nın en az 2021 yılından bu yana Bitcoin kabul eden ilk Meksika bankası olmasını hedefleyen Salinas, bu süreçte düzenleyici kurumlardan gelen engellerle karşı karşıya kaldı. Bu dönemde ayrıca, finansal hizmetler ve perakende alanında faaliyet gösteren Grupo Elektra'nın, Grupo Salinas'tan ayrılarak bağımsız bir şekilde yönetilmesi planları da gündeme geldi.

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Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Alabileceğiniz kadar alın: Meksikalı milyarder Salinas Bitcoin yatırımlarını üç kata yakın artırdı - Son Dakika

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