Alman devi Bitcoin madenciliği yapmaya başlıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Alman devi Bitcoin madenciliği yapmaya başlıyor

Alman devi Bitcoin madenciliği yapmaya başlıyor

Bitcoin popülerliğinin artmasıyla birlikte geleneksel şirketlerin Bitcoin'e yönelimi hızlanıyor. Alman devi tarafından yapılan açıklamaya göre Bitcoin madenciliği yapmak için çalışmalara başlandı. Almanya'daki rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen fazla enerji ile yapılacak olan Bitcoin madencilik çalışmaları enerji yönetimine yeni bir soluk getiriyor ve kripto para sektöründe sürdürülebilirlik adımları atıyor.

04.11.2024 17:47
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Avrupa'nın telekomünikasyon lideri Deutsche Telekom, atıl durumdaki yenilenebilir enerji kaynaklarını Bitcoin madenciliği için kullanacağını duyurdu. Şirket, bu yenilikçi adımı "Dijital Parasal Fotosentez" projesi kapsamında, Bankhaus Metzler ile iş birliği içinde gerçekleştirecek. Bu strateji, hem enerjiyi verimli kullanmayı hem de kripto para biriminin ekosistemine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Deutsche Telekom Bitcoin Madenciliği İçin Düğmeye Bastı

Avrupa'nın telekomünikasyon sektörünün öncü kuruluşlarından Deutsche Telekom, yenilenebilir enerji kaynaklarını Bitcoin madenciliğinde değerlendirmeye hazırlanıyor. Şirket, bu yenilikçi adımı "Dijital Parasal Fotosentez" adını verdiği proje çerçevesinde gerçekleştirecek.

Bitcoin'in piyasaya sürülmesinin 16. yılında duyurulan projede, Deutsche Telekom'un iştiraki MMS ile Bankhaus Metzler güçlerini birleştiriyor. Projenin teknik altyapısı, Almanya'nın Backnang kentinde bulunan Riva'nın metal ve cam üretim tesislerinde konumlandırılacak. Madencilik donanımlarının işletimi ise Metis Solutions'a emanet edilecek.

Deutsche Telekom MMS'nin dijital güven ve Web3 altyapı başkanı Oliver Nyderle, projenin detayları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Nyderle, "RIVA Engineering GmbH ve Bankhaus Metzler ile iş birliği yaparak, Bitcoin madenciliğinin elektrik şebekesindeki dengeleyici rolünü inceleyeceğiz. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen fazla enerjiyi dijital değerlere dönüştürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bankhaus Metzler, bu girişimin ötesinde dijital varlıklar alanında finansal hizmetler sunmak için yeni fırsatları değerlendirmeyi planlıyor.

Bitcoin madenciliğinin yenilikçi kullanım alanlarına bir örnek de Finlandiya'dan geldi. Marathon Digital Holdings'in Haziran 2024'te başlattığı pilot projede, madencilik işlemlerinden açığa çıkan ısı enerjisi, bir kasabanın tüm ısınma ihtiyacını karşılıyor. Merkezi ısıtma sistemi üzerinden dağıtılan bu enerji, sürdürülebilir kaynaklarla Bitcoin madencilik uygulamalarına örnek teşkil ediyor.

Kripto Para, Almanya, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Alman devi Bitcoin madenciliği yapmaya başlıyor - Son Dakika

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