Alman devinden Blockchain hamlesi - Son Dakika
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Kripto Para

Alman devinden Blockchain hamlesi

Alman devinden Blockchain hamlesi

Alman telekomünikasyon devi Deutsche Telekom, Blockchain teknolojisi ve Web3 alanında önemli bir adım attı. Şirket, XDC Network'ün yeni altyapı sağlayıcısı oldu ve bu hamleyle gerçek dünya varlıklarını dijitalleştirme ve ticaret finansmanı süreçlerini yeniden şekillendirme hedefini güçlendiriyor.

25.07.2024 10:41
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Deutsche Telekom, Blockchain teknolojisi ve Web3 alanında önemli bir atılım yaparak XDC Network'ün yeni altyapı sağlayıcısı oldu. Şirket, bu hamleyle gerçek dünya varlıklarını dijitalleştirme ve ticaret finansmanı süreçlerini yeniden şekillendirme hedefini güçlendiriyor.

Deutsche Telekom Blockchain Alanında Genişliyor

Alman telekomünikasyon sektörünün önde gelen isimlerinden Deutsche Telekom'un bir kolu, Blockchain teknolojisine yönelik atılımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirketin bir bölümü, XDC Network'e katılarak bu platformda altyapı sağlayıcısı rolünü üstleneceğini duyurdu.

Bu hamle, Deutsche Telekom'un Web3 alanındaki faaliyetlerini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Özellikle tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları, ticaret finansmanı ve merkezi olmayan fiziksel altyapı konularına odaklanılacağı belirtildi.

Deutsche Telekom'un MMS bölümü, XDC Network içerisinde yedek bir masternode işletecek. Bu node, ağdaki doğrulayıcı masternode sayısı 108'in altına düştüğünde devreye girecek. Şirketin Web3 biriminin başında bulunan Dirk Röder, bu girişimin finans sektörüne yönelik güvenilir Blockchain tabanlı çözümleri desteklemek amacıyla şirket altyapısının kullanılmasına olanak tanıyacağını vurguladı.

Son olarak Deutsche Telekom MMS bölümünün Bitcoin madenciliğine başlayacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Bu açıklama, şirketin Blockchain alanındaki kabiliyetlerini artırma yönündeki kararlılığını gösteren son örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

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