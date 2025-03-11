Alman finans devi Bitcoin ve Ethereum dünyasına adım atıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Alman finans devi Bitcoin ve Ethereum dünyasına adım atıyor

Alman finans devi Bitcoin ve Ethereum dünyasına adım atıyor

Alman borsa devi Deutsche Boerse'nin ticaret birimi Clearstream, 2025 yılında kurumsal müşterilerine Bitcoin ve Ethereum saklama hizmeti sunmaya hazırlanıyor. 2.500'den fazla kurumsal müşteriye yönelik kripto saklama ve takas hizmetlerinin Nisan ayında başlaması planlanıyor.

11.03.2025 16:42
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Deutsche Boerse'nin kurumsal kripto varlık hizmetleri, İsviçre merkezli yan kuruluşu Crypto Finance AG aracılığıyla sağlanacak. Alman borsa grubu, 2021 yılında bu şirkette çoğunluk hissesini satın almıştı. Clearstream sadece saklama hizmetiyle sınırlı kalmayıp ilerleyen dönemde diğer kripto paralar için destek ve staking, borç verme ve aracılık yetenekleri gibi çeşitlendirilmiş hizmetler de sunmayı hedefliyor. Bu hamle, Avrupa'da düzenlenmiş dijital varlık altyapısına yönelik artan talebin ve Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerinin tam olarak yürürlüğe girmesinin ardından geliyor.

Deutsche Boerse Nisan 2025'te Kripto Para Hizmetlerini Başlatıyor

Deutsche Boerse'nin Clearstream birimi, kurumsal kripto pazarında önemli bir adım atıyor. Clearstream'in ihraççı hizmetleri ve yeni dijital pazarlar başkanı Jens Hachmeister, verdiği demeçte "Bu teklifle, saklama, aracılık ve takas hizmetleri etrafında tek durak noktası inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu gelişme, Avrupa'da kripto varlık düzenlemelerinin şekillenmeye başladığı bir döneme denk geliyor. MiCA düzenlemeleri, kripto para hizmet sağlayıcıları için 30 Aralık 2024 tarihinde tam olarak yürürlüğe uygulanmaya başladı

Deutsche Boerse'nin kurumsal teklifi, Boerse Stuttgart Digital Custody'nin MiCA kapsamında tam lisans alan Almanya'nın ilk kripto varlık hizmet sağlayıcısı olmasının ardından yaklaşık iki ay sonra geldi. Boerse Stuttgart'ın bu lisansı, firmanın bankalar, aracı kurumlar ve varlık yöneticileri için düzenlenmiş bir altyapı sağlayıcısı olma çabalarının bir parçasıydı.

MiCA düzenlemeleri, küresel kripto dünyası için olumlu bir adım olarak görülse de bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Düzenleyici uzmanlar, MiCA'nın potansiyel aşırı düzenleme riski taşıdığını ve bu durumun perakende yatırımcıları etkileyebileceğini veya kripto firmalarını Avrupa dışına itebileceğini belirtiyor.

Fideum'un kurucusu ve teknoloji direktörü Dmitrij Radin, MiCA'nın kripto alanındaki "kontrolün zayıf noktalarını" belirlemeye çalıştığını ve bunun perakende kullanıcılar için daha fazla veri paylaşımı ve vergilendirme anlamına gelebileceğini aktardı.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Ethereum, Almanya, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Alman finans devi Bitcoin ve Ethereum dünyasına adım atıyor - Son Dakika

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