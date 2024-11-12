Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi - Son Dakika
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Kripto Para

Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi

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Alman devleti, Movie2K'dan ele geçirilen 50.000 Bitcoin'i (BTC) Donald Trump'ın seçim zaferinden önceki ralliden dört ay önce 2,88 milyar dolar karşılığında elden çıkardı. Bu erken satış kararı, Bitcoin fiyatlarındaki yükselişle birlikte Alman devletine 1,6 milyar dolarlık bir fırsat maliyeti olarak yansıdı.

12.11.2024 16:34
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Kripto para dünyasında devletlerin ele geçirilen varlıkları yönetme stratejileri önemli tartışmalara neden oluyor. ABD hükümeti de benzer şekilde gerçekleştirdiği 11 açık artırmada toplam 195.091 Bitcoin'i nakde çevirerek güncel fiyatlar üzerinden 16,6 milyar dolarlık bir fırsat maliyetine katlandı.

HÜKÜMETLERİN BITCOIN SATIŞ STRATEJİLERİ MALİYETLİ SONUÇLAR DOĞURUYOR

Temmuz ayında Alman hükümeti, korsan film sitesi Movie2K'dan ele geçirilen Bitcoin'leri ortalama 57.600 dolar fiyatından sattı. Takip eden aylarda Bitcoin fiyatı eski rekor seviyesi olan 76.000 dolara ulaştı ve ABD seçimlerinden sonra bu rekor gün içinde 89.000 dolara aştı.

Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Bitcoin, 11 Kasım'da tarihinin en büyük günlük artışını kaydetti. Bu gelişme, Alman hükümetinin satmış olduğu Bitcoin'lerin potansiyel değerini 4,5 milyar dolara yükseltti.

Trump yönetiminin ele geçirilen Bitcoin'leri satmama ve stratejik ulusal Bitcoin stoku oluşturma kararı, kripto para piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi

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Son Dakika Kripto Para Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Cihan CANKAYA:
    Bitcoin kumardir 5 1 Yanıtla
  • V. A.:
    Altını düşürdü ibneler 1 1 Yanıtla
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