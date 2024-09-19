Almanya merkezli bankadan kripto para hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Almanya merkezli bankadan kripto para hamlesi

Almanya merkezli bankadan kripto para hamlesi

Alman DZ Bank, Boerse Stuttgart ile kripto ticaretine adım atarak 700 kooperatif bankası müşterisine yeni hizmetler sunuyor. Bu hamle, Almanya'nın kripto piyasasını genişletiyor.

19.09.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın finans sektöründe devrim niteliğinde bir adım atan DZ Bank, Boerse Stuttgart Digital ile işbirliği yaparak 700 kooperatif bankası müşterisine kripto para ticareti ve saklama hizmeti sunmaya başlıyor. Bu gelişme, ülkenin dijital varlık piyasasında yeni bir dönemi işaret ediyor ve perakende müşterilerinin erişimini genişletiyor. İlk testler ve dağıtımlar bu yıl içinde gerçekleştirilecek.

DZ Bank Ve Boerse Stuttgart Ortaklığıyla Kripto Para Erişimi Artıyor

Almanya'nın önde gelen finans kurumlarından DZ Bank, kripto para piyasasında önemli bir hamle gerçekleştirdi. Boerse Stuttgart Digital ile güçlerini birleştiren banka, 700'ü aşkın kooperatif bankası müşterisine kripto para işlemleri yapma imkânı sunacak.

Almanya'nın en büyük bankaları arasında yer alan DZ Bank, bu yeni girişimle müşterilerine sadece kripto para alım-satımı değil, aynı zamanda dijital varlık saklama hizmeti de verecek. Boerse Stuttgart'tan yapılan açıklamada, teknik altyapı çalışmalarının başladığı ve yıl içerisinde ilk banka entegrasyonlarının tamamlanacağı belirtildi. Sürecin ilk aşamasında, seçili müşterilerle test aşamaları gerçekleştirilecek.

Boerse Stuttgart Grup'un CEO'su Dr. Matthias Voelkel, Avrupa finans sektörüne yönelik olarak güvenli ve regülasyona uygun bir kripto ticaret ve saklama platformu sunduklarını vurguladı. DZ Bank'ın geçtiğimiz yıl Kasım ayında kripto para saklama hizmetini başlattığı ve 627 milyar dolarlık bir varlık yönettiği de hatırlatıldı.

Almanya'da diğer finans kuruluşları da kripto para sektörüne yönelik adımlar atıyor. Commerzbank, Crypto Finance ile iş birliği yaparak kurumsal müşterilerine Bitcoin ve Ethereum işlemleri sunacağını açıkladı. DZ Bank ise şubat ayında bir kripto para ticareti pilot programını hayata geçirmeyi planlıyor.

Kripto Para, Ethereum, Almanya, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Almanya merkezli bankadan kripto para hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:41:11. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya merkezli bankadan kripto para hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement