Altcoin birim önyargısı kripto para dünyasına yeni başlayanları tuzağa düşürüyor - Son Dakika
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Kripto Para

Altcoin birim önyargısı kripto para dünyasına yeni başlayanları tuzağa düşürüyor

Altcoin birim önyargısı kripto para dünyasına yeni başlayanları tuzağa düşürüyor

Jan3 CEO'su Samson Mow, X gönderisinde "birim önyargısı"nın kripto para dünyasına yeni giren yatırımcıları mahvettiğini belirtti. Bu psikolojik eğilim, yatırımcıların bir Bitcoin parçası yerine tam bir ucuz altcoin satın almayı tercih etmelerine yol açıyor. Mow, bu durumun altcoinlerin gerçek değerlerinin anlaşılmasını engellediğini vurguluyor.

20.04.2025 11:39
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Bitcoin analisti Samson Mow, kripto para dünyasındaki "birim önyargısı"nın özellikle yeni yatırımcılar için büyük tehlike oluşturduğunu belirtti. Jan3 CEO'su, altcoinlerin toplam arzını Bitcoin ile eşit koşullarda değerlendirdiğinde, XRP, Solana ve Ethereum'un gerçekte aşırı değerli olduğunu ortaya koydu. Bu durum, Bitcoin dominansının yüzde 63,69 seviyesine ulaşmasının ardında yatan faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Birim Önyargısı Kripto Yatırımcılarını Etkiliyor

Samson Mow'un analizine göre, Bitcoin (BTC) arzının 21 milyonda birine yaklaşık 85.000 dolar ödeyerek sahip olunabiliyor. Aynı hesaplama altcoinlere uygulandığında ise çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor.

Mow, eşit koşullarda Ethereum'un (ETH) 9.200 dolar, XRP'nin 5.800 dolar ve Solana'nın (SOL) 3.400 dolar fiyatlandırılacağını hesapladı. Bu değerler, mevcut piyasa fiyatlarına göre sırasıyla yaklaşık yüzde 278.746, yüzde 470 ve yüzde 2.328'lik artışları temsil ediyor.

"Bu altcoinler o kadar değerli olamaz" yorumunu yapan Mow, birim önyargısından yararlanmak için çoğu altcoinin çok yüksek toplam arz uyguladığını belirtti. Bu strateji, piyasa katılımcılarının ne satın aldıklarını tam olarak anlayamamasına neden oluyor.

Bitcoin'in toplam kripto piyasa değerindeki payını gösteren metrik olan Bitcoin dominansı, Mow'a göre "çok daha yükseğe" gidecek. TradingView verilerine göre Bitcoin dominansı şu anda yüzde 63,73 seviyesinde bulunuyor.

Bu oran, birçok kripto analistinin 2024 sonlarında ulaşılacağını tahmin ettiği yüzde 60 seviyesini çoktan aştı. Tarihsel olarak, Bitcoin dominansının düşüşe geçmesi, genellikle altcoin sezonunun başlangıcını işaret ediyor ve sermayenin Bitcoin'den altcoinlere akmasına neden oluyor.

Bitcoin destekçisi Sunny Po, Ocak ayında yaptığı açıklamada "birim önyargısının sıradan zihnin temel çerçevesi olduğunu" ve "daha ucuz daha iyidir" mantığıyla hareket ettiğini vurgulamıştı.

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Son Dakika Kripto Para Altcoin birim önyargısı kripto para dünyasına yeni başlayanları tuzağa düşürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altcoin birim önyargısı kripto para dünyasına yeni başlayanları tuzağa düşürüyor - Son Dakika
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