Altın ve gümüşte milyar dolarlık günlük hacim yarışı

10.04.2026 14:24
BitMEX'in ilk çeyrek raporuna göre emtia sürekli takas (perpetual swap) hacmi, yüzde 65.463 artışla 38,1 milyon dolardan 25 milyar dolara çıktı. Gümüş, ham petrol ve altın bu büyümenin temel itici güçleri oldu.

BitMEX, emtia perpetual swapları 2026'nın ilk çeyreğinde geleneksel finans türevleri arasında en hızlı büyüyen segment olarak tanımladı. 15 Mart haftasının pazar payı dağılımında Gümüş (XAG) yüzde 34,8 ile ilk sıraya oturdu. Ham petrol (CL) yüzde 27,7 ve Altın (XAU) yüzde 27,5 ile onu izlerken Hyperliquid'deki Gümüş kontratı yüzde 6 pay edindi.

Ham petrolün Mart'ta bu pazara girmesi İran kaynaklı jeopolitik gerilimler ve kripto tabanlı platformlarda 7/24 emtia erişimine yönelik artan talep tarafından beslendi. Brent ham petrol, 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık yüzde 44 yükselerek 69 dolar civarından 99 doların üzerine çıktı. Fiyatlar salı günü yaklaşık 114 dolara ulaşarak çatışmanın başladığı günden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

BitMEX CEO'su Stephan Lutz, hafta sonu jeopolitik gelişmelerin emtia fiyatlarında yol açtığı sapmaları gerçek zamanlı sigortalama imkânının bu büyümeyi beslediğini aktardı. Lutz'a göre perpetual swap modeli 7/24 yapısı sayesinde emtia ticaretinde pazar payını artırmayı sürdürecek. Bununla birlikte spot varlıkların tokenizasyonuna ilişkin ciddi çekincelerini de paylaşan Lutz, fiziksel emtialarda mevcut finansal sistemin "karmaşık ve keyfi" hukuki kurallarının önünde engel oluşturduğunu vurguladı. CME gibi geleneksel devlerin kendi 7/24 platformlarını kurmasına kadar zincir üstü türev işlemlerinin geleneksel emtia ticaretini erimeye devam edeceğini de ekledi.

PİYASA DEĞERİ 30 GÜNDE YÜZDE 2,7 DÜŞTÜ

Zincir üstü emtia piyasasının toplam değeri son 30 günde yüzde 2,7 gerileyerek perşembe itibarıyla 7,34 milyar dolara düştü. Binance, ocak ayında altın ve gümüş işlemlerini portföyüne ekledi. Dünyanın en büyük kripto para borsasının Gümüş (XAG) kontratı çeyrekte günlük ortalama 1,31 milyar dolar hacim gördü. 2016'da sektörün ilk perpetual swapını piyasaya sürdüğünü belirten BitMEX ise şu anda 20'den fazla geleneksel finans kontratı sunuyor.

