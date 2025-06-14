Amazon ve Walmart stablecoin dönemini başlatıyor

Perakende sektörünün iki devi Walmart ve Amazon'un stablecoin alanına adım atması, geleneksel bankacılık sisteminde büyük değişikliklere işaret ediyor. Bu hamle, kurumsal stablecoin benimsenmesinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Şirketlerin bankacılık ortaklarından milyarlarca dolarlık nakit akışını yönlendirme potansiyeli, finansal ekosistemde büyük bir değişim yaratabilir.

E-ticaret Ödemelerinde Stablecoin Dönemi

İki ticaret devleri kendi markalarına özel ABD doları destekli stablecoinler geliştirmeyi planlıyor. Şirketlerin hiçbiri henüz stablecoin planlarını doğrulamasa da böyle bir ödeme sistemi her iki şirket için de önemli maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Amazon'un 2024 yılında bildirdiği 638 milyar dolarlık yıllık gelir ve Statista verilerine göre yaklaşık 447 milyar dolara ulaşan küresel e-ticaret satışları, şirketin stablecoin potansiyelini ortaya koyuyor. Walmart ise 2023'te 100 milyar doları aşan küresel e-ticaret satışlarıyla şirketin toplam satışlarının yüzde 17,8'ini oluşturdu.

Stablecoin tabanlı ödeme altyapısı, daha hızlı ve ucuz işlemler sunarak büyük şirketlerin bankacılık ücretlerinde milyarlarca dolar tasarruf etmesine yardımcı olacak. Küresel e-ticaret devi Shopify da kullanıcıları için USDC ödemelerini 2025 sonuna kadar entegre etme planlarını doğruladı.

GENIUS Yasası'nın sonucu, alışveriş devlerinin stablecoin çıkarma planlarında belirleyici rol oynayacak. Tasarı, stablecoin teminatlandırması için net kurallar belirlemeyi Kara Para Aklamayı Önleme yasalarına uyumu zorunlu kılmayı amaçlıyor. JPMorgan, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo gibi bankacılık devlerle bağlantılı firmalar da potansiyel ortak stablecoin lansmanı üzerinde görüştüğü bildiriliyor.