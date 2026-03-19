American Bitcoin\'in hazine varlıkları 6.899 BTC ile 492 milyon dolara ulaştı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

American Bitcoin (ABTC), Bitcoin hazinesini 6.899 BTC'ye taşıyarak Galaxy Digital'i geride bıraktı ve kamuya açık şirketler sıralamasında 16. konuma yerleşti.

Donald Trump'ın ortanca oğlu ve şirketin strateji direktörü Eric Trump, konuyla ilgili olarak, "American Bitcoin, dakikalar önce Galaxy Digital'i Bitcoin varlıkları bakımından geçti. Artık dünyanın 16. büyük kamuya açık Bitcoin şirketiyiz. Bu hızda yükselen başka bir şirket yok." ifadesini kullandı.

Şirketin iki hafta önceki güncellemesinde Bitcoin varlıklarının 6.500 BTC olduğu belirtilmişti. Bitcoin'in çarşamba günü yaklaşık 71.000 dolardan işlem gördüğü koşullarda American Bitcoin'in portföy değeri 492 milyon dolara yaklaştı.

11.298 MADENCİ MAKİNESİ ALINDI

Bitcoin Treasuries verilerine göre Trump Media & Technology Group Corp., yaklaşık 9.500 BTC ile sıralamada 13. konumda bulunuyor. Truth Social'ın işleticisi olan şirketin çoğunluk hissesi Donald Trump'a ait.

American Bitcoin, bazı hazine şirketlerinden farklı olarak madencilik tabanlı bir model izliyor. Şirket, 11.298 ASIC makinesi satın alarak kapasitesini genişletti. Mart 2025'te Hut 8 bünyesinde kurulan şirket, endüstriyel ölçekte madencilikle Bitcoin rezervi oluşturmayı hedefliyor.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 17:27:11. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.