Analistler Bitcoin için Noel sonrası tahminlerini paylaştı

Kripto Para

Bitcoin fiyatı 17 Aralık'ta ulaştığı 108.300 dolarlık rekor seviyesinden yüzde 9,7 geriledi. Bitget Research baş analisti Ryan Lee, likidite azlığının doğal bir sonucu olarak gördüğü bu düşüşün ardından Bitcoin'in 94.000-105.000 dolar bandında işlem görmesini bekliyor.

Trump Başkanlığı Kripto Pazarını Canlandırabilir

Kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekiyor. ABD spot Bitcoin ETF'lerinden son dört günde 338 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Bu durum kısa vadeli fiyat oynaklığını artırıyor.

ETF yatırımları 2024'ün başından bu yana Bitcoin'e yapılan yeni yatırımların yüzde 75'ini oluşturdu. Bu gelişme fiyatın 15 Şubat'ta 50 bin doları aşmasında önemli rol oynadı.

Binance borsasındaki pozitif fonlama oranı alıcı hakimiyetindeki piyasaya işaret ediyor. CoinGlass verilerine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'de fonlama oranı yüzde 0.0100 seviyesinde seyrediyor.

Donald Trump'ın 20 Ocak'taki başkanlık töreni, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kripto para düzenlemeleri ve 2028'e kadar olan genel ekonomik politika için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.