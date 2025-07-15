Analistler Bitcoin için yeni fiyat düşüncelerini açıkladı

Son haftalarda yaşanan hızlı yükselişin arkasında, teknik formasyonların sağlamlığı ve kurumsal ilgideki belirgin artış rol oynuyor. Pazartesi günü, Bitcoin çok haftalık yatay kanalından çıkarak 123.153dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. Ancak salı sabahı erken saatlerde fiyat 120 bin doların altına geriledi.

Bitcoin 135 Bin Dolar Hedefine Koşuyor

Fairlead Strategies kurucu ortağı Katie Stockton, yaklaşık iki aylık yatay seyir sonrası yaşanan çıkışın artık "eski tarih" gibi göründüğünü söyledi. Stockton, şirket olarak çıkış noktalarından "ölçülü hareket projeksiyonları" oluşturduklarını ve önceki yükseliş trendinin, olası bir düzeltme evresinden önce devam edeceğini belirtirken, "Bu, Bitcoin için orta vadeli hedef olarak yaklaşık 135 bin doları işaret ediyor," ifadelerini kullandı. Stockton ayrıca, Coinbase ve Strategy gibi kripto para piyasalarını takip eden hisselerin de iyi performans gösterme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi. Ether ve XRP hareketlerine de atıfta bulunan Stockton, "Kripto para evreninde pozitif eylem var," dedi.

Stockton'ın tahmini, diğer analistlerin son öngörüleriyle de örtüşüyor. 10x Research Araştırma Direktörü Markus Thielen, "10 Temmuz çıkış sinyaline dayanarak Bitcoin'in 133 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyoruz. Yakın vadede bir miktar konsolidasyon ardından 133 bin dolara doğru bir hamle bekliyoruz, yıl sonu 160 bin dolar hedefimiz ise hala sağlam görünüyor." dedi.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck ise, yatırımcıların bu döngü boyunca ulaşılan bir sonraki büyük fiyat seviyesi olarak hala 150 bin dolara baktıklarını belirterek, "Ani kara kuğu olayları olmadığı sürece Bitcoin'in devam edebileceği konusunda iyimser kalıyoruz." açıklamasını yaptı.

Teknik analistler, momentumun yavaşlamasından önce 132 bin ile 138 bin dolar arasında bir seviyenin makul bir kısa vadeli hedef olabileceğine dikkat çekiyor. Bitcoin'in "boğa bayrağı" deseninden çıkışı ise 130 bin dolarlık bir hedefi gündeme getiriyor.

Bitcoin, 120 bin doları aşarak 2018'den bu yana güçlü direnç seviyesi olarak hareket eden yedi yıllık trend çizgisinin üzerine çıktı. The Coin Bureau kurucusu Nic Puckrin, "Bu inanılmaz derecede yükseliş sinyali, özellikle de bunun gerçekleştiği ortam göz önüne alındığında," değerlendirmesinde bulundu. Puckrin, "Ancak en önemlisi, perakende alıcılar henüz hiçbir yerde görünmüyor. Bu ralli hala kurumsal sermaye tarafından yönlendiriliyor; perakende katılımın tipik işaretleri olan artan arama trafiği ve kripto uygulama sıralamaları yok." şeklinde konuştu. Ayrıca Puckrin, perakende yatırımcıların "yaklaşık 150 bin dolara gelene ve FOMO devreye girene kadar" katılmayacağını belirtti.

Bu büyük hareket, Bitcoin'in piyasa değerini 2,4 trilyon dolara çıkardı ve BTC'nin Amazon'u geçerek dünyanın beşinci en büyük küresel varlığı haline gelmesini sağladı. Bitcoin Opportunity Fund kurucu ortağı James Lavish ise Bitcoin'in altın, hisse senetleri, gayrimenkul ve tahviller gibi varlık sınıfları açısından halen küçük bir oyuncu olduğunu gözlemledi.