Analistler Circle satışına karşı çıktı

Hisseler salı günkü işlemlerde yüzde 20'ye varan düşüşle kısa süreliğine 100 doların altına sarktı. Seans öncesi işlemlerde 104 dolar civarında dengelenen hisse, Clarity Act yasa tasarısındaki stablecoin getiri kısıtlamalarına yönelik endişelerle baskı altına girdi.

Bernstein bu satış dalgasının abartılı olduğunu savunuyor. Araştırma notunda analistler, piyasanın stablecoin düzenlemesini yanlış okuduğunu ve ihraççı ile dağıtıcı arasındaki kritik farkı bulanıklaştırdığını belirtti. Gautam Chhugani liderliğindeki ekip, "Stablecoin ihraççısını dağıtıcıyla karıştırmayın." ifadesini kullandı. Circle rezerv geliri elde ederken Coinbase gibi platformlar bu getiriyi kullanıcılara aktarıyor.

PASİF GETİRİ MODELİ SONA EREBİLİR

Yasa tasarısı kapsamında platformların pasif stablecoin bakiyelerine banka faizine benzer şekilde getiri sunması yasaklanıyor. Kullanım bazlı ödüller ise işlem veya ödeme gibi aktivitelere bağlı olarak devam edebilecek. Düzenleyicilere bu sınırı tanımlama konusunda süre tanınıyor.

Circle'ın iş modeli bu kısıtlamanın dışında kalıyor. Şirket, USDC stablecoinini destekleyen yaklaşık 80 milyar dolarlık rezervi kısa vadeli ABD Hazine tahvillerine yatırıyor ve 2025 yılında bu rezervlerden 2,64 milyar dolar gelir elde etti. Ancak token sahiplerine doğrudan getiri ödemiyor. Bernstein'a göre getiri ödemelerinin sınırlandırılması, rakiplerin agresif getiri teklifleriyle likidite çekme teşvikini azaltacağı için Circle'ın konumunu güçlendirebilir.

Düzenlemenin daha doğrudan etkisi aracı platformlara yansıyacak. USDC bakiyelerine yaklaşık yüzde 3,5 getiri sunan ve USDC rezerv gelirinin kabaca yarısını Circle ile paylaşan Coinbase, yeni kurallar altında ödül yapısını yeniden düzenlemek zorunda kalabilir. Analistler yine de platformların kullanım bazlı teşviklere yönelerek alım satım ve zincir üstü aktiviteye odaklanan kullanıcılarını koruyabileceğini öngörüyor.

USDC talebi getiri dışındaki kullanım alanlarıyla büyümeye devam ediyor. Arzı son iki yılda yaklaşık 30 milyar dolardan 80 milyar dolara çıkan stablecoinin zincir üstü işlem hacmi 2025 dördüncü çeyreğinde 11,9 trilyon dolara ulaştı. Bernstein hem Circle hem Coinbase için olumlu değerlendirmesini korudu ve sırasıyla 190 dolar ile 440 dolar hedef fiyat belirledi.