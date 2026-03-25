Analistler Circle satışına karşı çıktı
Analistler Circle satışına karşı çıktı

Analistler Circle satışına karşı çıktı
25.03.2026 19:39
Circle hisseleri stablecoin getiri düzenlemesi endişesiyle yüzde 20 geriledi. Bernstein analistleri satışın abartılı olduğunu, Clarity Act'in ihraççıları değil dağıtıcıları hedef aldığını savunuyor.

Hisseler salı günkü işlemlerde yüzde 20'ye varan düşüşle kısa süreliğine 100 doların altına sarktı. Seans öncesi işlemlerde 104 dolar civarında dengelenen hisse, Clarity Act yasa tasarısındaki stablecoin getiri kısıtlamalarına yönelik endişelerle baskı altına girdi.

Bernstein bu satış dalgasının abartılı olduğunu savunuyor. Araştırma notunda analistler, piyasanın stablecoin düzenlemesini yanlış okuduğunu ve ihraççı ile dağıtıcı arasındaki kritik farkı bulanıklaştırdığını belirtti. Gautam Chhugani liderliğindeki ekip, "Stablecoin ihraççısını dağıtıcıyla karıştırmayın." ifadesini kullandı. Circle rezerv geliri elde ederken Coinbase gibi platformlar bu getiriyi kullanıcılara aktarıyor.

PASİF GETİRİ MODELİ SONA EREBİLİR

Yasa tasarısı kapsamında platformların pasif stablecoin bakiyelerine banka faizine benzer şekilde getiri sunması yasaklanıyor. Kullanım bazlı ödüller ise işlem veya ödeme gibi aktivitelere bağlı olarak devam edebilecek. Düzenleyicilere bu sınırı tanımlama konusunda süre tanınıyor.

Circle'ın iş modeli bu kısıtlamanın dışında kalıyor. Şirket, USDC stablecoinini destekleyen yaklaşık 80 milyar dolarlık rezervi kısa vadeli ABD Hazine tahvillerine yatırıyor ve 2025 yılında bu rezervlerden 2,64 milyar dolar gelir elde etti. Ancak token sahiplerine doğrudan getiri ödemiyor. Bernstein'a göre getiri ödemelerinin sınırlandırılması, rakiplerin agresif getiri teklifleriyle likidite çekme teşvikini azaltacağı için Circle'ın konumunu güçlendirebilir.

Düzenlemenin daha doğrudan etkisi aracı platformlara yansıyacak. USDC bakiyelerine yaklaşık yüzde 3,5 getiri sunan ve USDC rezerv gelirinin kabaca yarısını Circle ile paylaşan Coinbase, yeni kurallar altında ödül yapısını yeniden düzenlemek zorunda kalabilir. Analistler yine de platformların kullanım bazlı teşviklere yönelerek alım satım ve zincir üstü aktiviteye odaklanan kullanıcılarını koruyabileceğini öngörüyor.

USDC talebi getiri dışındaki kullanım alanlarıyla büyümeye devam ediyor. Arzı son iki yılda yaklaşık 30 milyar dolardan 80 milyar dolara çıkan stablecoinin zincir üstü işlem hacmi 2025 dördüncü çeyreğinde 11,9 trilyon dolara ulaştı. Bernstein hem Circle hem Coinbase için olumlu değerlendirmesini korudu ve sırasıyla 190 dolar ile 440 dolar hedef fiyat belirledi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Analistler Circle satışına karşı çıktı - Son Dakika

Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Uşakspor’dan Balıkesirspor maçı öncesi olay yaratacak paylaşım Uşakspor'dan Balıkesirspor maçı öncesi olay yaratacak paylaşım
İstanbul Valiliği’nden Resul Emrah Şahan’ın iddialarına yanıt İstanbul Valiliği'nden Resul Emrah Şahan'ın iddialarına yanıt
İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Santrali sahasına füze isabet etti İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Santrali sahasına füze isabet etti
Bursa’da devrilen motosikletin sürücüsü öldü Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

19:44
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:01
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
17:11
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
17:09
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
SON DAKİKA: Analistler Circle satışına karşı çıktı - Son Dakika
