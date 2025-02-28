Analistlerden Bitcoin için uyarı

Kripto Para

Bitcoin'in fiyatı, 10 Kasım 2024'ten bu yana görülen en düşük seviye olan 78.197 doların altına kadar geriledi. Piyasa uzmanları, bu düşüşün ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı yeni gümrük tarifeleri uygulamasının neden olduğu makroekonomik endişelerden kaynaklandığını belirtiyor. Analistler, Bitcoin'in önümüzdeki günlerde 75 bin dolar seviyesine kadar düşebileceğini ve bu seviyenin kritik bir destek noktası olacağını vurguluyor.

Uzmanlar Bitcoin için 70 Bin Dolar Seviyesine Dikkat Çekti

Bitget Research baş analisti Ryan Lee, Bitcoin'in 80 bin dolar desteğini kaybetmesinin ana nedeni olarak makroekonomik endişeleri gösteriyor. Lee, yaptığı açıklamada, "Trump'ın tarifeleri ve piyasa huzursuzluğundan kaynaklanan yatırımcı korkusu, Bitcoin'in 80 bin doların altına düşmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Analist, Bitcoin'in bu hafta içinde fiyatın 76-78 bin dolar seviyelerine gerileyebileceğini ve 75 bin doların kritik bir destek seviyesi oluşturacağını öngörüyor. Lee, "75 bin dolar seviyesi teknik destekle ve stablecoin tamponlarıyla uyumlu" diyerek, bu seviyenin önemini vurguladı.

CoinGlass verilerine göre Bitcoin'in 75 bin doların altına düşmesi durumunda, tüm borsalarda yaklaşık 900 milyon dolarlık kaldıraçlı uzun pozisyon likidasyon riski bulunuyor. Bu durum, fiyatta daha fazla aşağı yönlü oynaklığı tetikleyebilir.

Kripto para analisti Rekt Capital, Bitcoin'in "ilk fiyat keşif düzeltmesi" içinde olduğunu belirtiyor. Analist, paylaşımında, mevcut düzeltmenin derinlik açısından tarihsel standartlara göre daha sığ olduğunu ancak süre açısından 2013 yılındaki düzeltmeyle benzerlik gösterdiğini söyledi.

Rekt Capital'in çalışmasına göre mevcut yüzde 25'lik düzeltme, 2013 yılındaki düzeltme süresine benzer şekilde devam ederse, Bitcoin iki hafta daha düşüş baskısıyla karşı karşıya kalabilir. Bu senaryo, piyasada kısa vadeli belirsizliğin devam edeceğini gösteriyor.

Buna rağmen, Michael Saylor gibi büyük kurumsal yatırımcıların dip alımlarına devam etmesi, Bitcoin'in 70 bin dolara kadar düşme olasılığını azaltıyor.