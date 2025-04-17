Analistlerden Bitcoin öngörüsü: "Altını takip edecek" - Son Dakika
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Analistlerden Bitcoin öngörüsü: "Altını takip edecek"

Analistlerden Bitcoin öngörüsü: "Altını takip edecek"

Bitcoin (BTC), yılbaşından bu yana gösterdiği yüzde 9,3'lük düşüşe rağmen güçlü bir makro koruma aracı olarak konumunu koruyor. Glassnode'un son analizine göre BTC'nin altını takip ederek 155 bin dolar seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Kripto analistler, Bitcoin ve altının küresel ekonomik dalgalanmalar karşısındaki performansını "dikkat çekici derecede etkileyici" olarak değerlendiriyor.

17.04.2025 14:12
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Küresel makroekonomik karışıklıkların devam ettiği mevcut ortamda, sert varlıkların performansı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Altın 3.300 dolar ile yeni rekor seviyelere ulaşırken, Bitcoin kısa süreli düşüşlerin ardından toparlanarak 85 bin dolar civarında istikrar kazandı. Bu durum, Bitcoin'in geleneksel risk varlıklarından ziyade altın gibi küresel tarafsız rezerv varlığı olarak konumlanmaya başladığını gösteriyor.

Küresel Ekonomik Belirsizlik Ortamında Altın ve Bitcoin Olarak Öne Çıkıyor

X (eski adıyla Twitter) platformunda 16 Nisan'da yayınlanan bir gönderide, popüler ticaret ve analiz hesabı Cryptollica, Bitcoin'in altın benzeri bir hareketle yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşacağını tahmin etti. Analize göre, BTC/USD paritesinin konsolidasyon kama yapısından çıkarak hızla altı haneli rakamlara ve sonrasında 155 bin dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Blockchain analitik firması Glassnode, son yayınladığı bülteninde Bitcoin ve altının mevcut makroekonomik fırtınayı olağanüstü bir şekilde atlattığını vurguladı. Glassnode'a göre, altın yatırımcılar geleneksel güvenli liman varlığına kaçarken 3.300 dolarlık yeni ATH'ye ulaşarak yükselmeye devam ediyor.

BTC fiyat performansının halihazırda çeşitli potansiyel itici güçleri var. Bunlar arasında düşen ABD doları endeksi (DXY) ve küresel M2 para arzında tüm zamanların en yüksek seviyeleri yer alıyor. Bu faktörler, geçmişte de Bitcoin boğa koşularını tetikledi.

Fiyat performansı açısından Bitcoin ve altın arasındaki farka rağmen analistler, BTC'nin tüm zamanların en yüksek seviyelerine kıyasla yaşadığı düşüşün tarihsel standartlara göre yaklaşık yüzde 30 ile mütevazı kaldığı gerçeğini vurguladı. Glassnode, benzer ekonomik krizlerde Bitcoin'in genellikle yüzde 50'den fazla değer kaybı yaşadığını belirtti.

Bitcoin'in ABD-Çin ticaret savaşı gibi elverişsiz koşullarda gösterdiği direnç, Glassnode'a göre modern yatırımcı duyarlılığının varlığa yönelik güçlü bir güven geliştirdiğini gösteriyor. Bu durum, Bitcoin'in sadece spekülatif bir varlık değil aynı zamanda küresel tarafsız rezerv varlığı olarak kabul görmeye başladığını ortaya koyuyor.

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Son Dakika Kripto Para Analistlerden Bitcoin öngörüsü: 'Altını takip edecek' - Son Dakika

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