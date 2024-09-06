Analistlerin Coinbase ve Robinhood\'a güvenleri tam

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Finans devi Barclays, kripto para piyasasının önde gelen oyuncuları Coinbase ve Robinhood'un hisse senetleri için değerlendirmesini yukarı yönlü revize etti. Bu karar, her iki şirketin de iş modellerinde gözlemlenen iyileşmeler ve finansal yapılarındaki güçlenmeye dayanıyor. Barclays'in kıdemli analisti Benjamin Budish'in hazırladığı rapor, bu şirketlerin sektördeki konumlarını nasıl sağlamlaştırdıklarını ve gelecek potansiyellerini detaylı bir şekilde ele alıyor.

Coinbase Ve Robinhood Analistlerin Yükselen Yıldızları Oldu

Finans dünyasının önde gelen şirketlerinden olan Barclays, kripto para piyasasının iki büyük oyuncusu Coinbase ve Robinhood'un hisse senetleri için değerlendirmesini yukarı yönlü revize etti. Bu karar, her iki şirketin de iş modellerinde gözlemlenen iyileşmeler ve finansal yapılarındaki güçlenmeye dayanıyor.

Barclays'in kıdemli analisti Benjamin Budish tarafından hazırlanan raporda Coinbase ve Robinhood'un sektördeki konumlarını nasıl sağlamlaştırdıklarını detaylı bir şekilde ele alındı. Budish, özellikle Coinbase'in Amerikan dijital varlık pazarındaki lider konumuna dikkat çekti. Analist, düzenleyici ortamdaki olumlu gelişmelerin ve bazı kripto borsa yatırım fonlarının onaylanmasının, Coinbase'in büyüme potansiyelini artırdığını vurguladı.

Raporda, Coinbase'in iş modelinin sağlamlığı özellikle ön plana çıkarıldı. FTX gibi büyük kripto borsalarının çöküşünden sonra bile şirketin direncini koruduğu belirtildi. Raporda ayrıca, Coinbase'in maliyet yönetimindeki başarısı ve gelir kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi övgüyle karşılandı. Blockchain ödülleri, saklama hizmetleri ve işlem ücretleri gibi yeni gelir akışlarının, şirketin finansal yapısını güçlendirdiği ifade edildi.

Robinhood cephesinde de benzer bir iyimserlik hakim. Şirketin yeni ürün lansmanları, Avrupa ve Birleşik Krallık pazarlarına açılma planları ve Bitstamp'ı satın almasıyla beklenen müşteri artışı, analistlerin gelecek projeksiyonlarını olumlu yönde etkiliyor.

Barclays, bu gelişmeler ışığında her iki şirket için de risk-ödül dengesinin iyileştiğini düşünüyor. Bu nedenle, daha önce 'düşük ağırlık' olarak değerlendirilen hisse senetleri, 'eşit ağırlık' seviyesine yükseltildi.

Hazırlanan rapor, tüm bu olumlu gelişmelere rağmen bazı risk faktörlerinin altını çizmeyi de ihmal etmiyor. Makroekonomik belirsizlikler ve düzenleyici çerçevedeki olası değişiklikler, her iki şirketin de performansını etkileyebilecek unsurlar olarak gösteriliyor. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.