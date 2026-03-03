Anchorage Digital Bank, USAT için ilk rezerv raporunu yayımladı - Son Dakika
Anchorage Digital Bank, USAT için ilk rezerv raporunu yayımladı
03.03.2026 11:16
Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edilen ve Tether'ın ABD piyasasına özel olarak geliştirdiği stablecoini USAT için hazırlanan ilk rezerv raporu yayımlandı. Rapor, tokenin arkasında 17,6 milyon dolarlık güçlü bir teminat bulunduğunu gösteriyor.

Anchorage Digital Bank, Tether'ın bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü federal düzeyde düzenlenen ABD stablecoini USAT için ilk rezerv doğrulama raporunu yayımladı. 31 Ocak itibarıyla elde edilen verilere göre, dolaşımdaki tokenleri destekleyen varlıkların toplam değeri 17,6 milyon dolara ulaştı.

REZERVLER DOLAŞIMDAKİ MİKTARI AŞTI

Rapor, dolaşımdaki 17.501.391 USAT tokenine karşılık 17.604.716 dolarlık rezerv bulunduğunu gösteriyor. Bu rakam, dolaşımdaki tokenlerden yaklaşık yüzde 0,6 oranında daha fazla teminat tutulduğuna işaret ediyor. Rezerv varlıkları, ayrılmış güvene dayalı tröst hesaplarında muhafaza edilen ABD doları nakit ve ABD Hazine tahvilleriyle teminatlandırılmış ters repo anlaşmalarından oluşuyor.

Doğrudan Para Birimi Kontrolörü Ofisi gözetiminde faaliyet gösteren Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edilen USAT, 27 Ocak tarihinde işlem görmeye başladı. Bu yasal altyapı, USAT'ı ABD'li müşterilere yasal olarak sunulamayan Tether'ın amiral gemisi USDT tokeninden ayırıyor. Doğrulama raporu, Temmuz 2025 tarihinde kabul edilen ve düzenlenen stablecoinlerin yüksek kaliteli kısa vadeli rezerv varlıkları tutmasını zorunlu kılan GENIUS Yasası kapsamında USAT için önemli bir şeffaflık adımı oluşturuyor.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, ilk rezerv raporunun ABD pazarına özel olarak tasarlanmış ve dolarla desteklenen dirençli bir dijital varlığa yönelik talebi yansıttığını ifade etti. Anchorage CEO'su Nathan McCauley ise tokenize dolarların kurumsal uzlaşmayı geniş çapta destekleyebilmesi için şeffaf doğrulamaların ve banka düzeyinde gözetimin gerekli olduğunu vurguladı. Genel stablecoin piyasası 300 milyar dolarlık dolaşım arzına yaklaşırken, USAT tarafı artan taleple birlikte bu yıl ABD Hazine bonolarının en büyük alıcılarından biri konumuna gelmeyi hedefliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
