Anchorage Digital, Strategy'nin STRC hissesini bilançosunda tuttuğunu açıkladı

26.02.2026 11:38
Kripto bankası Anchorage Digital, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin hazine şirketi Strategy'nin süresiz imtiyazlı hissesi STRC'yi bilançosunda taşıdığını duyurdu. Şirket, pozisyonun büyüklüğünü açıklamadı.

Anchorage Digital'ın kurucu ortağı ve CEO'su Nathan McCauley, X platformunda yaptığı paylaşımla şirketin Strategy'nin Nasdaq'ta işlem gören süresiz imtiyazlı hissesi STRC'yi bilançosunda tuttuğunu duyurdu. McCauley, bu adımı Anchorage ile Strategy arasındaki stratejik uyumun bir göstergesi olarak nitelendirdi.

McCauley paylaşımında "Bitcoin altyapısını operasyonel hâle getiren şirket, Bitcoin hazine stratejisini operasyonel hâle getiren şirketin yanına sermaye koyduğunda bu bir sinyaldir" ifadelerini kullandı. Anchorage, STRC pozisyonunun büyüklüğünü ve ne zaman alındığını açıklamadı.

STRC, Strategy'nin resmi internet sitesine göre "kısa vadeli, yüksek getirili" bir enstrüman olarak tasarlanan ve yıllık yüzde 11,25 oranında aylık nakit temettü ödeyen bir menkul kıymettir. STRC ihraçlarından elde edilen gelir, Strategy'nin Bitcoin alımlarının finansmanında kullanılıyor. Pazartesi günü itibarıyla Strategy'nin portföyünde güncel fiyatlarla 46,8 milyar dolar değerinde 717.722 BTC bulunuyordu.

KURUMSAL İLGİ ARTIYOR

Strategy'nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, McCauley'nin paylaşımını yeniden paylaşarak "İnanç bulaşıcıdır" yorumunu yaptı. Öte yandan Strategy, yeni bir paylaşımla Mitsubishi Power Americas bünyesindeki Prevalon Energy'nin de STRC'yi bilançosunda taşıdığını duyurdu.

TETHER'DEN 100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Anchorage Digital, yakın zamanda Tether'den 100 milyon dolarlık öz sermaye yatırımı aldığını da açıklamıştı. Bu yatırım, şirketin değerlemesini 4,2 milyar dolara taşıdı. Anchorage Digital Bank, Tether'ın ABD odaklı stablecoini USAT'ın ihraççısı olarak görev yapıyor ve stablecoin operasyonları için düzenleyici altyapı sağlıyor.

Bloomberg'in Ocak ayındaki haberine göre Anchorage, olası bir halka arzın öncesinde 200 milyon ila 400 milyon dolar arasında yeni bir yatırım turu arayışında.

Kripto Para, Son Dakika

