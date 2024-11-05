Animoca Brands cephesinden Polymarket açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Animoca Brands cephesinden Polymarket açıklaması

Animoca Brands cephesinden Polymarket açıklaması

Web3 ve NFT alanında öncü şirketler arasında yer alan Animoca Brands'ın yeni raporuna göre Polymarket, ABD başkanlık seçimlerinin ardından da piyasada güçlü bir etkiye sahip olmaya devam edecek. Platform, işlem hacminde büyük artış gösterirken, kullanıcıların çoğunluğu seçim dışı konularda etkin. Rapor, platformun uzun vadeli başarısının içerik stratejisi ve düzenleyici zorluklarla başa çıkma yeteneğine bağlı olacağını ortaya koyuyor.

05.11.2024 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Animoca Brands Araştırma Birimi'nin son raporu, Polymarket'in ABD başkanlık seçimlerinin ardından da piyasada kalıcı bir güç olacağını gösteriyor. Platform, Nisan ve Ekim ayları arasında işlem hacmini önemli ölçüde artırırken, kullanıcıların büyük bir kısmının seçim dışı konulara ilgi gösterdiği belirtiliyor. Rapor, platformun gelecekteki başarısının stratejik kararlar ve düzenleyici engellerle başa çıkma yeteneğine bağlı olacağını vurguluyor.

Merkezi Olmayan Tahmin Platformunun Başarısı Seçim Sonrası Dönemde de Sürecek

Animoca Brands Araştırma Birimi'nin son yayımlanan raporunda son dönemde hızlı bir büyüme kaydeden Polymarket'in, Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri sonrasında da etkinliğini sürdüreceği belirtiliyor.

Rapora göre, onchain tahmin piyasasının önemli oyuncularından Polymarket, etkileyici bir performans sergiledi. Platform, yıl içerisinde işlem hacmini 40 milyon dolardan 2,5 milyar dolara taşımayı başardı. Bu süreçte açık faiz miktarı da dikkat çekici bir artışla 20 milyon dolardan 400 milyon dolara yükseldi.

Platformun artan popülaritesi, Ekim ayında aldığı 35 milyon site ziyaretiyle de kendini gösterdi. Polymarket'in başarısı, yalnızca kripto medyasının değil, ana akım medyanın da ilgisini çekmeyi başardı.

Başkanlık seçimleri sonrası dönemde platformun geleceğine ilişkin soru işaretleri bulunurken, Animoca Brands Araştırma'nın verileri, endişeleri giderici nitelikte. Araştırmaya göre platform kullanıcılarının dörtte üçü seçim dışı konularda işlem gerçekleştiriyor. Ayrıca, şirketin henüz bir token çıkarma planının olmaması, airdrop beklentisi olan kullanıcıların ilgisinin sürmesini sağlıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Animoca Brands cephesinden Polymarket açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
09:25 Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı
09:17 Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı
09:14 Alex Antalyaspor’dan istifa mı ediyor Sağ kolundan açıklama var Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var
09:14 Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor
09:13 LGS’nin yapılacağı tarih belli oldu LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
09:07 Batman’da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil
09:00 Fenerbahçe Real Madrid’i bile geride bıraktı Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
08:12 Savaşta bir ilk Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 21:01:21. #1.13#
SON DAKİKA: Animoca Brands cephesinden Polymarket açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.