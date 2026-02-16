Animoca Brands, Dubai'de VASP lisansı aldı

Animoca Brands, pazartesi günü yaptığı açıklamada Dubai'nin düzenleyici otoritesi VARA'dan VASP lisansı aldığını bildirdi. Şirketin açıklamasına göre lisans, Animoca Brands'e Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) hariç olmak üzere Dubai'de ve Dubai'den kurumsal ve nitelikli yatırımcılara aracı kurum hizmetleri ile sanal varlık yönetimi ve yatırım hizmetleri sunma yetkisi tanıyor. Şirket, lisansın Orta Doğu'daki büyümesini ve düzenlemeye tabi dijital varlık hizmetleri sunma kapasitesini desteklemesini bekliyor.

ORTA DOĞU İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Animoca Brands'in Orta Doğu Genel Müdürü ve Küresel Stratejik Ortaklıklar Başkanı Omar Elassar, açıklamada lisansın şirketin operasyonları açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Elassar, "Bu lisans, Web3 vakıflarıyla ve küresel kurumsal ve nitelikli yatırımcılarla iyi düzenlenmiş bir çerçevede etkileşim kurma kapasitemizi güçlendiriyor. Dijital varlık piyasaları olgunlaşmaya devam ederken sorumlu bir şekilde inşa etme ve faaliyet gösterme taahhüdümüzü yansıtıyor" dedi.

Animoca Brands; Moca Network, Open Campus, Anichess ve The Sandbox gibi dijital varlık platformlarını geliştiriyor ve bu alana yatırım yapıyor. Şirket ayrıca kripto firmalarına dijital varlık hizmetleri sunuyor ve açıklamaya göre 600'den fazla şirket ve dijital varlığı kapsayan bir yatırım portföyüne sahip bulunuyor.

HALKA ARZ VE GELECEK PLANLARI

Düzenleyici onay, Animoca Brands'in geçen yıl Singapur merkezli yapay zeka çözümleri şirketi Currenc Group Inc. ile ters birleşme yoluyla Nasdaq'ta halka açılma planını duyurmasının ardından geldi. Taraflar, işlemin 2026 yılında tamamlanmasını ve Animoca hissedarlarının birleşik yapının yaklaşık yüzde 95'ine sahip olmasını bekliyor.

Animoca Brands Strateji Direktörü Keyvan Peymani, şirketin 2026 yılında stablecoin ve Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) tokenlaştırma girişimlerini genişletmeye odaklanmayı planladığını söyledi. Şirket geçtiğimiz ağustos ayında Standard Chartered ve Hong Kong Telecommunications ile stablecoin ihraççısı lisansı başvurusu yapmak üzere bir ortak girişim duyurmuştu. Animoca Brands, o tarihten bu yana Fosun Wealth ve Hang Feng Technology ile de RWA tokenlaştırma projeleri kapsamında ortaklıklar kurdu.