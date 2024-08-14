Animoca Brands kurucusundan dikkat çeken NFT ve kripto para açıklaması - Son Dakika
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Kripto Para

Animoca Brands kurucusundan dikkat çeken NFT ve kripto para açıklaması

Animoca Brands kurucusundan dikkat çeken NFT ve kripto para açıklaması

Animoca Brands'in başkanı Yat Siu, NFT'lerin meme kripto para birimleriyle rekabet halinde olduğunu ve bu teknolojilerin Web3 dünyasında kalıcı bir etki yaratacağını belirtti. NFT piyasasının geçmişteki parlak günlerine kıyasla düşüş yaşasa da Siu NFT'lerin kültürel ifade aracı olarak önemine dikkat çekti.

14.08.2024 15:58
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Web3 dünyasının önde gelen isimlerinden Animoca Brands Başkanı Yat Siu, dijital varlıklar arenasında yaşanan kıyasıya rekabeti değerlendirdi. NFT'ler ve meme kripto para birimleri arasındaki popülerlik yarışına dikkat çeken Siu, uzun vadede NFT'lerin daha kalıcı bir etki yaratacağını öne sürdü. Aynı zamanda, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin kripto politikalarını nasıl etkileyeceğine dair öngörülerini paylaşan Siu, Animoca'nın gelecek planlarını da açıkladı.

Web3 Dünyasında NFT ve Meme Kripto Para Birimi Mücadelesi Öne Çıkıyor

Hong Kong merkezli Web3 yatırım devi Animoca Brands'in Başkanı Yat Siu, dijital varlıklar dünyasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Başarılı yönetici Siu, NFT'lerin meme kripto para birimleriyle ilgi çekme yarışında olduğunu ancak uzun vadede NFT'lerin daha kalıcı bir etki yaratacağını öne sürdü.

NFT piyasası, 2021 ve 2022'deki zirve noktalarından uzaklaşmış durumda. Cryptoslam verilerine göre 22 Ağustos 2021'de haftalık 3,24 milyar dolar olan işlem hacmi, son dönemde 80 milyon dolara kadar geriledi. Buna rağmen Siu, NFT'lerin geleceğine olan inancını koruyor.

Siu, "Memecoinler değiştirilebilir olsa da NFT'ler kültürel bir ifade aracı olarak önemini sürdürüyor." diyerek özellikle ünlüler ve etkileyiciler için NFT'lerin değerini vurguladı. Üç yıl öncesinde NFT projelerinin bolluğuna dikkat çeken Animoca lideri, benzer bir trendin şu anda meme kripto para birimlerinde yaşandığını belirtti.

Siu, Web3'ün gelecekte güçlü bir itibar oluşturma mekanizması olacağını ve NFT'lerin bu süreçte kritik bir rol oynayacağını öngörüyor. Mevcut durumu eleştiren Siu, "İnsanlar henüz Web3 kimliklerini tam anlamıyla bir itibar unsuru olarak benimsemedi." ifadelerini kullandı ve gelecekte ekonomik sermayeden ziyade itibarın önem kazanacağını düşünüyor.

ABD'deki yaklaşan başkanlık seçimlerinin kripto politikasını şekillendireceğini belirten Siu, "Kasım ayında ABD'nin kripto alanında liderliği geri almayı hedeflediğini" söyledi. Siu, Trump'ın kazanması durumunda daha agresif, Harris'in kazanması halinde ise temkinli ancak olumlu bir yaklaşım bekliyor.

Animoca'nın geleceğine dair de ipuçları veren Siu, firmanın 2025 sonu veya 2026 başında Hong Kong veya Orta Doğu'da halka arz planladığını açıkladı. Son olarak Siu, Animoca'nın mali durumunun güçlü olduğunu vurgulayarak, 291 milyon dolarlık nakit ve stablecoin bakiyesine sahip olduklarını ve bugüne kadar yaklaşık 540 Web3 projesine yatırım yaptıklarını ifade etti.

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Son Dakika Kripto Para Animoca Brands kurucusundan dikkat çeken NFT ve kripto para açıklaması - Son Dakika

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