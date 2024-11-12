Kazandırdığı para dudak uçuklattı? - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kazandırdığı para dudak uçuklattı?

Kazandırdığı para dudak uçuklattı?

Dogecoin ilk çıktığı yıl yani 2013'te 100 dolarlık Dogecoin alsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu? Cevabı duyunca epey şaşıracağınız ve belki de zamanında satın almadığınız için üzüleceğiniz detaylar haberimizde...

12.11.2024 20:46  Güncelleme: 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2013 yılında bir şaka olarak başlayan meme kripto para birimi Dogecoin (DOGE) bugün hala en değerli ve en çok konuşulan kripto paralardan biri olmaya devam ediyor. 2021'de ATH'sini gerçekleştiren popüler memecoin ile ilgili geçmişe yönelik yapılan bir hesaplama adeta dudak uçuklattı. 2013'te 100 dolarlık Dogecoin alsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?

DOGECOIN HANGİ YIL ÇIKTI?

Dogecoin 2013 yılında Jackson Palmer ve Billy Markus tarafından piyasaya sürüldü. Bu para biriminin Bitcoin ile dalga geçmek için hicivsel bir coin olması amaçlanmıştı. Ancak zamanla sadık bir topluluğun desteğini kazandı.

Kripto para birimi, Shiba Inu cinsi bir köpek olan Kabosu'nun başrolde olduğu ikonik Doge meme'inden esinlenerek oluşturuldu. Coin'in ilk kullanımlarından biri Reddit'te bahşiş botu olarak yer almasıydı.

Dogecoin'in fiyatı iki hafta içerisinde 0,0002 dolardan 0,002 dolara çıkarak erken dönem yatırımcıları için önemli bir getiri sağladı. Zaman zaman iniş ve çıkış dönemleri olsa da DOGE, 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı ve bu hareket Musk'ın "Saturday Night Live"a katılmasıyla desteklendi.

Perakendeciler ve web siteleri, popülaritesi sayesinde Dogecoin'i bir ödeme şekli olarak kabul etmeye başladı. Coinbase ve eToro gibi kripto para borsaları, müşteri talebi nedeniyle Dogecoin'i platformlarına ekledi.

2013'TE 100 DOLARLIK DOGECOIN ALSAYDINIZ BUGÜN NE KADAR PARANIZ OLURDU?

Coinmarketcap verilerine göre, Dogecoin 15 Aralık 2013'te işlem görmeye başladı. Sitedeki grafiğe baktığımızda Dogecoin'in 15 Aralık 2013'teki fiyatının 0,0002993 dolar olduğunu görüyoruz.

100 dolarlık bir yatırımla o tarihte 334.112,93 DOGE satın alınabilirdi.

Yazının yazıldığı tarihte Dogecoin'in 0,3578 dolarlık fiyatı baz alındığında, yatırımın bugünkü değeri 119.545,06 dolar olacaktır.

Dogecoin, Mayıs 2021'de 0,7376 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Varsayımsal 100 dolarlık yatırım o tarihte 246.441,70 dolar değerinde olacaktı.

Not: Haberin içinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Kripto Para, Ekonomi, Finans, Coin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kazandırdığı para dudak uçuklattı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
21:33 Salgın can almaya devam ediyor Salgın can almaya devam ediyor
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
21:17 Kerem Aktürkoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Kerem Aktürkoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:47 Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü
20:32 Melania Trump, Jill Biden’ın Beyaz Saray davetini reddetti Melania Trump, Jill Biden'ın Beyaz Saray davetini reddetti
20:27 Mauro Icardi, Neymar’a telefon açtı Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 15:41:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kazandırdığı para dudak uçuklattı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.