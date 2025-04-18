Arizona'da kritik adım: Kripto rezervleri gerçeğe dönüşüyor - Son Dakika
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Arizona'da kritik adım: Kripto rezervleri gerçeğe dönüşüyor

Arizona\'da kritik adım: Kripto rezervleri gerçeğe dönüşüyor

Arizona'nın Stratejik Dijital Varlıklar Rezerv Yasa Tasarısı, Meclis komitesinden geçerek son oylamaya yaklaştı. Vali Katie Hobbs'un veto geçmişi endişe yaratsa da tasarı, kripto odaklı yatırım ve rezerv fonu oluşturmayı amaçlıyor.

18.04.2025 13:30
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Arizona'da dijital varlıklar alanındaki düzenlemeler hız kazanmaya devam ediyor. Stratejik Dijital Varlıklar Rezerv Yasası (SB 1373), Meclis komitesinden geçerek eyaletin kripto stratejisinde önemli bir adım attı. Vali Katie Hobbs'un sıklıkla başvurduğu veto yetkisi, tasarının geleceği üzerinde belirsizlik yaratıyor.

Arizona Kripto Rezerv Devrimine Hazırlanıyor

Arizona Senatosu tarafından onaylanan SB 1373, eyalette el konulan dijital varlıklardan oluşacak bir Dijital Varlıklar Stratejik Rezerv Fonu kurulmasını öngörüyor. Bu fon, Arizona saymanı tarafından yönetilerek ilgili varlıklar üzerinde cezai işlemler sonrasında değerlendirilebilir hâle getirilmek isteniyor. Yasaya göre sayman, herhangi bir mali yılda fonun toplam parasının yüzde 10'una kadarını kripto varlıklara yatırma hakkına sahip olacak. Böylece hem eyalet gelirlerini çeşitlendirmek hem de kripto ekonomisindeki fırsatları yakalamak hedefleniyor.

Tasarı kapsamında saymana, riskleri artırmamak koşuluyla fon varlıklarını kredi vererek getiriyi yükseltme yetkisi de tanınıyor. Ancak Vali Katie Hobbs'un, engellilik finansmanı için ayrı bir tasarı kabul edilene kadar tüm yasa tekliflerini veto etme sözü vermesi, SB 1373'ün akıbetine dair endişeleri beraberinde getiriyor. Ayrıca Hobbs'un daha önce Meclis'ten gelen benzer birçok tasarıyı veto etmesi, kripto destekçilerini temkinli olmaya itiyor.

Bitcoin Laws kurucusu ve Apollo CEO'su Julian Fahrer, konu hakkında yaptığı açıklamada SB 1373'ün Meclis'ten geçmesini beklediğini dile getirdi. Fahrer ayrıca, kriptoyu yasal ihale tanımına eklemeyi amaçlayan SB 1062 gibi başka tasarılarla SB 1373'ün birleştirilebileceğini de belirtiyor. Öte yandan, yalnızca Bitcoin'i içeren SB 1025 de benzer şekilde Meclis'ten geçmek üzere son aşamaya geldi. Eğer kabul görürse, eyaletin mevcut fonlarının yüzde 10'una kadarının doğrudan Bitcoin'e yatırılmasına izin verilecek.

Benzer girişimler Teksas, New Hampshire ve Utah gibi eyaletlerde de gündeme geldi. Utah, geçtiğimiz ay ilgili düzenlemeden "Bitcoin rezervi" maddesini çıkarmayı tercih ederken Teksas Senatosu, mart ayında kripto dostu bir tasarıyı onayladı. New Hampshire Meclisi'nde de kripto rezerv tasarısına ilişkin süreç bir süredir devam ediyor. Fahrer, en fazla ilerleme Arizona'da kaydedilmiş olsa da Teksas'taki tasarının yasalaşma ihtimalinin daha yüksek olduğunu, çünkü orada daha az bürokratik engel bulunduğunu ifade etti.

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