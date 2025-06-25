Arizona el konulan Bitcoin'leri hazine rezervine dönüştürecek - Son Dakika
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Kripto Para

Arizona el konulan Bitcoin'leri hazine rezervine dönüştürecek

Arizona el konulan Bitcoin\'leri hazine rezervine dönüştürecek
25.06.2025 14:21
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Arizona Temsilciler Meclisi, suçlulardan el konulan kripto paraları yönetecek ikinci rezerv fonunu oluşturan tasarıyı 34-22 oyla onayladı. HB 2324 yasalaşırsa Arizona'nın ikinci bir kripto varlık rezervi olacak. Satış gelirlerinin yüzde 25'i Bitcoin ve Dijital Varlıklar Rezerv Fonu'na aktarılacak.

Arizona temsilciler kurulu, aldığı kritik kararla ABD eyaletlerinin kripto para yönetiminde yeni bir dönem başlattı. HB 2324 olarak adlandırılan yasa teklifi, daha önce mayıs ayında reddedilmiş olmasına rağmen bu sefer hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden geçmeyi başardı. Bu gelişme, kripto para dünyasında eyalet düzeyindeki düzenlemelerin nasıl şekillendiğini gösteriyor.

Arizona Kripto Para Politikasında Yasal Çerçeveyi Netleştiriyor

HB 2324 yürürlüğe girerse, Arizona'nın geçen ay çıkardığı sahipsiz kripto varlıkları kapsayan HB 2749'dan sonra ikinci kripto para fonu olacak. İki yasa arasındaki temel fark, HB 2749'un sahipsiz kalan kripto varlıklara odaklanırken, HB 2324'ün cezai el koyma yoluyla elde edilen dijital varlıkları ele alması.

Düzenleme, Arizona eyaletine Bitcoin ve Dijital Varlıklar Rezerv Fonu'nu oluşturma yetkisi veriyor. Bu fon, suç örgütlerinden ve el koymalardan elde edilen kripto varlıkları kontrol edecek. Eyalet bu fonlar sayesinde dijital varlıklarda veya borsada işlem gören fonlarda yatırım yapabilecek, yeniden yatırım yapabilecek ve elden çıkarabilecek.

Fonların tahsisi konusunda tasarı net kurallar koyuyor. El konulan kripto varlıkların satışından elde edilen ilk 300 bin dolar organize suçla mücadele fonuna aktarılacak. Bu miktarın üzerindeki gelirler farklı kategorilere ayrılacak. Ek miktarın yarısı aynı suç karşıtı fonları destekleyecek. Kalan kısmın çeyreği eyaletin genel fona gidecek. Son çeyrek ise yeni oluşturulan Bitcoin ve Dijital Varlıklar Rezerv Fonu'na tahsis edilecek.

Bu gelişme, ABD eyaletlerinin kripto para politikalarında nasıl öncü roller üstlendiğini gösteriyor. Arizona ayrıca kripto güvenliği ve ödemelerle ilgili başka tasarıları de değerlendirmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Arizona el konulan Bitcoin'leri hazine rezervine dönüştürecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arizona el konulan Bitcoin'leri hazine rezervine dönüştürecek - Son Dakika
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