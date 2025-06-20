Arizona kripto para varlıklarından rezerv fon kuruyor

Arizona Senatosundan HB 2324 tasarısı 16-14 oyla geçerek Temsilciler Meclisine geldi. Tasarı, eyaletin müsadere ettiği kripto varlıkları yönetmek için Bitcoin ve Dijital Varlıklar Rezerv Fonu kurulmasını öngörüyor. Mayıs ayında reddedilen tasarının değişikliklerle yeniden gündeme gelmesi, Arizona'nın dijital varlık politikasındaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Bitcoin ve Kripto Varlıklar Arizona Eyalet Bütçesine Dahil Oluyor

HB 2324 tasarısı, Arizona Eyalet Hazine Müdürüne el koyma süreciyle elde edilen kripto varlıkları yönetme veriyor. Tasarı ayrıca devlet kurumlarının kripto varlıklarda veya dijital varlıklar içeren borsada işlem gören fonlarda (ETF) yatırım yapmasına ve varlıkları satmasına izin veriyor.

Mevzuatın en dikkat çekici yanı müsadere edilen kripto varlıkların satış gelirlerinin kademeli dağıtım sistemi oldu. İlk 300 bin dolar organize suçla mücadele fonuna gidecek. Satış bu miktarı aşarsa, kalan bakiyenin yüzde 50'si aynı fonda, yüzde 25'i eyaletin Genel Fonu'nda ve yüzde 25'i yeni kurulan Bitcoin ve Dijital Varlıklar Rezerv Fonu'nda kullanılacak.

Tasarı ayrıca yasal olarak el konulan dijital varlıkları güvence altına alma prosedürlerini tanımlamakta. Yetkililer özel anahtar veya parola gibi erişim kimlik bilgilerini elde etmeli, dijital cüzdanı güvence altına almalı veya bunu eyalet onaylı dijital cüzdan veya platforma transfer etmelidir.

Arizona Blockchain düzenlemelerini incelemek için adımlar atıp geçtiğimiz ay ayrı bir kripto para rezerv tasarısı olan HB 2749'u yürürlüğe koymuştu. HB 2749 sahipsiz kabul edilen kripto varlıklara odaklanırken, HB 2324 müsadere yoluyla elde edilen kripto varlıklarını ele almakta.

Federal düzeyde, ABD Senatosunun çığır açan GENIUS stablecoin tasarısını geçirmesi, şimdi daha fazla değerlendirme için Temsilciler Meclisine gönderiliyor. Başkan Trump, Temsilciler Meclisinin GENIUS Yasasını hızla geçirmesi çağrısında bulunmuş ve bunu Amerika'nın kripto varlıklarda "tartışmasız lider" " konumunu güvence altına almak için gerekli olarak tanımlamıştı.