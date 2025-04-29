Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı

Geniş Video İzle

Arizona Eyalet Meclisi, kamu fonlarının yüzde 10'una kadar Bitcoin'e yatırım yapılmasına izin veren yasa tasarısını onayladı. Yasa tasarısı Demokrat Vali Katie Hobbs tarafından imzalanırsa, Arizona bu yatırımı zorunlu kılan ilk eyalet olacak.

29.04.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arizona Eyalet Meclisi, eyalet hazinesi ve emeklilik sisteminin mevcut fonlarının yüzde 10'una kadar dijital varlıklara, özellikle Bitcoin'e yatırım yapılmasını öngören tasarıyı onayladı. Tasarı, şimdi Demokrat Vali Katie Hobbs'un imzasını bekliyor. Onaylanırsa kamu fonlarının kripto varlıklara yatırımını zorunlu kılan ilk eyalet olarak tarihe geçecek.

Bitcoin Rezerv Hamlesi Diğer Eyaletlerde de Gündemde

Arizona Eyalet Meclisi, eyalet hazine ve emeklilik sistemine mevcut fonların yüzde 10'una kadar dijital varlıklara, özellikle Bitcoin'e yatırım yapma izni veren bir tasarıyı onaylayarak valilik makamına gönderdi. Tasarı kısa bir süre önce eyalet meclisinde kabul edildi.

Tasarı metninin özetine göre, "Bu tasarı, bir eyalet hükümetinin kripto parayı kamu mali yönetimine entegre etmeye yönelik gelişen bir yaklaşımı temsil ediyor ve dijital varlıkların ana akım kabulünün arttığını yansıtıyor."

Tasarının ortak sponsorları her ikisi de Cumhuriyetçi olan Senatör Wendy Rogers ve Temsilci Jeff Weninger. Yasa tasarısı Demokrat Vali Katie Hobbs tarafından imzalanırsa, Arizona kamu fonlarının Bitcoin'e yatırım yapmasını zorunlu kılan ilk eyalet olacak.

Iowa, Missouri ve Texas dahil olmak üzere birkaç eyalet, stratejik bir Bitcoin rezervi kurma konusunu değerlendiriyor. Federal düzeyde, Başkan Donald Trump, Mart ayında stratejik bir Bitcoin rezervi ve dijital varlık stoğu oluşturan bir kararnameyi imzaladı.

Bazı varlık yöneticileri, yatırımcıların ne kadar Bitcoin tutması gerektiği konusunda görüş bildirdi. Sektör kaynaklarına göre BlackRock, Aralık ayında bir portföyün yüzde 1 ila 2'sini Bitcoin'e ayırmayı önerdi. Fidelity ise biraz daha yüksek bir aralık önererek yüzde 2 ila 5 tavsiye etti.

Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı

Kripto Para, Bitcoin, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu

09:49
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
16:35
Emre Belözoğlu’ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
16:20
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ’Müstehcenlik’ suçundan ev hapsi kararı
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı
15:49
Teklif gelirse bir saniye durmaz Osimhen’in oynamak istediği takımı duyurdular
Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular
14:54
Tebliğciler gece kulübünde Sahneye çıkıp vaaz verdiler
Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler
14:49
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
14:42
DEM Partili Hatimoğulları’ndan bir ’’Bahçeli’’ gafı daha
DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha
14:38
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 10:21:32. #7.13#
SON DAKİKA: Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.