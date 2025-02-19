Arjantin\'de LIBRA yatırımcılarının uğradığı zararının miktarı dudak uçuklattı

Kripto Para

Binance kurucusu Changpeng Zhao (CZ), LIBRA meme coin dolandırıcılığına karşı mağdurlara yardım etmek amacıyla 150 BNB bağışladı. Ancak bu yardım, beklenmedik bir şekilde daha fazla kripto para akışına yol açtı. CZ, ek fonları kullanma niyetini net bir şekilde belirtti.

Yatırımcılar 4 Milyar Dolardan Fazla Kayıp Yaşadı

Binance kurucusu Changpeng Zhao (CZ), LIBRA meme kripto para dolandırıcılığından etkilenen yatırımcılara yardım etmek amacıyla 150 BNB (yaklaşık 100,000 dolar) bağışta bulundu. Zhao'nun bağış adresini kamuoyuyla paylaşmasının ardından, bu miktarın üzerine çıkan ek kripto paralar toplandı. Arjantinli öğrenci EnHeng, LIBRA'nın çöküşü sonucu kayıplar yaşayanlar için 50,000 dolar daha bağışlama sözü verdi. Zhao, "Hızlı para kazanmaya çalıştığınızda genellikle kaybedersiniz. Para verdiğinizde ise daha fazlasını elde edersiniz." diyerek bağışlarının artışını esprili bir dille değerlendirdi.

Zhao, gelen ek fonları kendi hesabında tutmayacağını ve bu paraların da dolandırıcılıktan etkilenen diğer yatırımcılara yardım etmek için kullanılacağını belirtti. LIBRA'nın çöküşüne Arjantin Başkanı Javier Milei'nin yaptığı destek nedeniyle geniş çaplı kayıplar yaşandı. 40,000'den fazla yatırımcı 4 milyar dolardan fazla zarar gördü. Milei, LIBRA'yı küçük işletmelere destek için tanıtırken, tokenın aniden yüzde 91 değer kaybetmesiyle büyük bir mali kaos ortaya çıktı. Milei, yaşananların ardından yanlış bilgilendirildiğini ve projeye dair yeterli bilgiye sahip olmadığını iddia ederek, sosyal medya paylaşımlarını sildi.

LIBRA tokenının çöküşü sonrası, Milei ve ekibine yönelik dolandırıcılık suçlamaları gündeme geldi. Tokenın yüzde 82'sinin tek bir varlık tarafından kontrol edildiği tespit edildi ve bu durum piyasa manipülasyonu şüphesini artırdı. LIBRA'ya teknik destek sağlayan Jupiter ve Meteora platformları da eleştirilerin hedefi oldu. Artan eleştiriler sonrasında Meteora'nın kurucu ortağı Ben Chow, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle istifa etti.