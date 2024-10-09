ARK Invest 36 milyon dolarlık Robinhood hissesini sattı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

ARK Invest 36 milyon dolarlık Robinhood hissesini sattı

ARK Invest 36 milyon dolarlık Robinhood hissesini sattı

Cathie Wood'un yönetimindeki ARK Invest, Robinhood hisselerinin yüzde 100'den fazla değer kazanmasının ardından 36,4 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu hamle, ARK'ın portföy yönetim stratejisini ve kripto varlıklara olan yaklaşımını yeniden gündeme getirirken sektörde dikkat çekti.

09.10.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dostu yatırım devi ARK Invest, Robinhood (HOOD) hisselerinde büyük bir satış gerçekleştirdi. Bu hareket, şirketin yatırım stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret ederken aynı zamanda kripto para piyasalarındaki dalgalanmaların kurumsal yatırımcılar üzerindeki etkisini de ortaya koydu.

Cathie Wood Kripto Yatırım Stratejisini Yeniden Şekillendiriyor

ARK Invest, 8 Ekim tarihinde üç farklı fonundan toplam 1,4 milyon Robinhood hissesini sattı. Bu satış, şirketin portföy yönetim stratejisinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. ARK'ın bu hamlesi, Robinhood hisselerinin şirket portföyündeki ağırlığının yüzde 5 sınırına yaklaşması ve 12d3-1 Kuralı'na uyum sağlama amacıyla yapıldı.

Satışın zamanlaması, Robinhood hisselerinin performansıyla yakından ilişkili. Hisse fiyatı, yılbaşından bu yana yüzde 100'den fazla artış gösterdi. 8 Ekim tarihinde 25,61 dolardan kapanış yapan Robinhood hisseleri, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Son 30 günde yaklaşık yüzde 30'luk bir artış gösteren hisse, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

ARK Invest'in bu satış kararı, kripto para sektöründeki diğer yatırımlarıyla birlikte değerlendirildiğinde daha da anlam kazanıyor. Şirket, Robinhood hisselerini satarken Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen kripto para borsası Coinbase'e olan yatırımını artırdı. ARK Innovation ETF (ARKK) fonunun verilerine göre Coinbase hisseleri fonun toplam portföyünün yüzde 6,6'sını oluşturuyor.

Bu strateji değişikliği, Cathie Wood'un kripto para sektöründeki farklı iş modellerine olan güveninin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Wood, Blockchain teknolojisine ve kripto para birimlerine olan inancını sıkça dile getiriyor ve bu alandaki yatırımlarıyla tanınıyor.

ARK Invest'in bu hamlesi, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarındaki stratejilerini nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Piyasadaki dalgalanmalar ve yasal düzenlemeler, bu tür yatırım kararlarında önemli rol oynuyor.

Robinhood, her ne kadar 2024'te önemli bir büyüme gösterse de hala Temmuz 2021'deki halka arzının hemen ardından kaydedilen yaklaşık 44 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden uzak. Bu durum, şirketin gelecekteki performansı hakkında soru işaretleri oluşturuyor.

Öte yandan ARK Invest'in Coinbase'e olan güveni, kripto para borsalarının geleceğine dair olumlu bir bakış açısını yansıtıyor. Coinbase, son dönemde yaşanan yasal zorluklara rağmen, kripto para ekosisteminde önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ARK Invest 36 milyon dolarlık Robinhood hissesini sattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:36 Belgeleri yayınlandı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf’muş Belgeleri yayınlandı! Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf'muş
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
14:25 İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 17:43:30. #1.12#
SON DAKİKA: ARK Invest 36 milyon dolarlık Robinhood hissesini sattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.