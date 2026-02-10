ARK Invest, Bullish hisseleri için alım yapmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

ARK Invest, Bullish hisseleri için alım yapmaya devam ediyor

ARK Invest, Bullish hisseleri için alım yapmaya devam ediyor
10.02.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cathie Wood'un yönetimindeki ARK Invest, pazartesi günü hisse senedi piyasalarındaki geniş çaplı yükselişin ortasında Bullish'ten toplam 57.164 adet hisse daha satın aldı. Firmanın Coinbase satışları ise dikkat çekti.

ARK Invest, pazartesi günkü işlemlerinde üç farklı borsa yatırım fonu (ETF) aracılığıyla toplam 57.164 adet Bullish hissesi satın aldı. Firmanın işlem bildirimlerine göre alımların toplam değeri, kapanış fiyatı baz alındığında yaklaşık 1,83 milyon dolar olarak hesaplandı.

CUMA GÜNKÜ ALIMLAR DAHA DA BÜYÜKTÜ

Bu hamle, ARK Invest'in cuma günü gerçekleştirdiği 393.057 adetlik Bullish hisse alımının ardından geldi. Söz konusu alımın değeri yaklaşık 10,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Firma, aynı gün yaklaşık 22,2 milyon dolar değerinde Coinbase hissesi de sattı.

PİYASALARDA YÜKSELME HAKİM OLDU

ARK Invest'in son Bullish alımları, hisse senedi piyasalarında genel bir yükselişin yaşandığı güne denk geldi. Bullish hisseleri gün sonunda yüzde 16,76 değer kazanarak 32,05 dolardan kapandı. Coinbase ise yüzde 1,29'luk artışla 167,25 dolara yükseldi. Kripto sektörüne bağlı diğer önemli hisseler de pozitif bir seyir izledi; Circle yüzde 5,36, Bitmine ise yüzde 4,79 değer kazandı.

ABD'nin başlıca endeksleri de günü yeşilde tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,04 artışla yeni bir zirveye ulaşırken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,9 yükseldi. S&P 500 ise yüzde 0,47 değer kazandı.

Bitcoin (BTC), bu tablonun aksine son 24 saatte yüzde 1,36 değer kaybederek 69.786 dolara geriledi. BTC, gün boyunca yaklaşık 68.500 ile 71.000 dolar arasında işlem gördü. Ethereum (ETH) ise yüzde 0,7 artışla 2.097 dolara yükseldi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ARK Invest, Bullish hisseleri için alım yapmaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:41:20. #7.11#
SON DAKİKA: ARK Invest, Bullish hisseleri için alım yapmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.