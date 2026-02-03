Ark Invest, Circle ve Coinbase hisselerini artırdı - Son Dakika
Kripto Para

Ark Invest, Circle ve Coinbase hisselerini artırdı

Ark Invest, Circle ve Coinbase hisselerini artırdı
03.02.2026 16:50
Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest, kripto para piyasasındaki sert düşüşün ardından Circle, Bitmine ve Bullish başta olmak üzere kripto odaklı şirketlerin hisselerinde toplamda 25 milyon doları aşan alım gerçekleştirdi.

Ark Invest, kripto piyasasındaki gerilemeden etkilenen şirketlerin hisselerini değerlendirmeye devam ediyor. Şirketin Pazartesi günü yayınlanan işlem bildirimine göre varlık yöneticisi iki farklı borsa yatırım fonu (ETF) aracılığıyla Circle hisselerinden 9,4 milyon dolarlık alım yaptı. Ethereum hazine firması Bitmine'da 6,25 milyon dolarlık, kripto borsası Bullish'te ise 6 milyon dolarlık pozisyon açıldı. Ark ayrıca Block Inc.'te 1,9 milyon dolar ve Coinbase'de 1,25 milyon dolarlık daha küçük pozisyonlar oluşturdu.

ARK'IN STRATEJİK HAMLESİ

Bu alımlar, Ark Invest'in kripto sektörüne olan güvenini sürdürdüğünü ve önemli iskontolarla işlem gören şirketlerde pozisyonlarını artırdığını gösteriyor. Circle hissesi Pazartesi günü yüzde 7,9 düşüşle 58,86 dolara geriledi ve son altı ayda toplam yüzde 65 değer kaybetti. Tom Lee liderliğindeki Bitmine yüzde 9, Bullish yüzde 4,7 ve Coinbase yüzde 3,5 düşüş kaydetti.

Kripto odaklı hisselerdeki bu gerileme, piyasadaki genel düşüşü yansıtıyor. Bitcoin, haberin yazıldığı sırada 78.641 dolardan işlem görüyordu ve son bir haftada yüzde 10,9 değer kaybetmişti. Ether ise aynı dönemde yüzde 20 düşüşle 2.331 dolara geriledi.

Ark Invest CEO'su Cathie Wood, yakın zamanda X platformunda yaptığı paylaşımda altının son dönemdeki fiyat rallisinin Bitcoin için bir boğa piyasasının habercisi olabileceğine dikkat çekti. Wood, "2020'nin başından bu yana Bitcoin ve altın fiyatları arasındaki korelasyonun 0,14 olduğunu ve altın fiyatının son iki büyük döngüde Bitcoin'in önemli yükseliş hareketlerini önceden işaret ettiğini belirtmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Kripto Para

Son Dakika Kripto Para Ark Invest, Circle ve Coinbase hisselerini artırdı - Son Dakika

