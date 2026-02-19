Ark Invest, Coinbase hisselerinde 6,9 milyon dolarlık alım yaptı - Son Dakika
Ark Invest, Coinbase hisselerinde 6,9 milyon dolarlık alım yaptı

Ark Invest, Coinbase hisselerinde 6,9 milyon dolarlık alım yaptı
19.02.2026 12:00
Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest, salı günü üç farklı borsa yatırım fonu aracılığıyla toplam 41.453 adet Coinbase hissesi satın aldı. Yaklaşık 6,9 milyon dolarlık alım, firmanın son dönemde azalttığı Coinbase pozisyonunda yön değişikliğine işaret ediyor.

Ark Invest'in güncel işlem açıklamalarına göre firma, üç ayrı borsa yatırım fonundan (ETF) Coinbase (COIN) hissesi aldı. Alımların dağılımı ise, Innovation ETF (ARKK) için 29.689 hisse (4,9 milyon dolar), Next Generation Internet ETF (ARKW) için 7.525 hisse (1,2 milyon dolar) ve Fintech Innovation ETF (ARKF) için 4.239 hisse (704.000 dolar) olarak gerçekleşti.

Ark Invest'in yatırım stratejisi, herhangi bir hissenin fon portföyündeki ağırlığını yaklaşık yüzde 10 ile sınırlıyor. Bu kural, çeşitlendirmeyi sağlamak ve piyasa hareketleriyle birlikte değişen pozisyon ağırlıklarını periyodik olarak dengelemek amacıyla uygulanıyor.

SON DÖNEMDE SATIŞ YAPILMIŞTI

Son alımlar, firmanın bu ayın başında Coinbase pozisyonunu azaltmasının ardından bir strateji değişikliğine işaret ediyor. Ark Invest, 5 ve 6 Şubat'ta kriptoyla bağlantılı hisselerin geniş çaplı bir düşüş yaşadığı dönemde toplam 119.236 Coinbase hissesini yaklaşık 17,4 milyon dolar karşılığında satmıştı. Aynı dönemde firma, sermayesini kripto borsası Bullish'e yönlendirerek şubat ortasına kadar 10 günü aşan kesintisiz bir alım serisine imza attı.

Firmanın açıklamalarına göre COIN, 18 Şubat itibarıyla ARKK ETF'inde yüzde 4 ağırlıkla yedinci en büyük pozisyon konumunda ve yaklaşık 251,5 milyon dolar değerinde. ARKW fonunda ise COIN yüzde 3,7 ağırlıkla yine yedinci sırada yer alıyor ve 57,4 milyon dolar değer taşıyor. ARKF fonunda Coinbase, yüzde 5,6 ağırlıkla üçüncü en büyük pozisyonu oluşturuyor ve değeri 44,6 milyon dolara ulaşıyor.

COINBASE'İN BİLANÇO SONUÇLARI

Ark Invest'in son alımları, yatırımcıların Coinbase'in 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını değerlendirdiği bir döneme denk geldi. Şirket, toplam gelirini 1,8 milyar dolar olarak açıkladı; bu rakam üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 5'lik bir düşüşe karşılık geliyor. Coinbase, bir önceki dönemde kâr açıklamasının ardından bu çeyrekte 667 milyon dolar net zarar raporladı. Zararın temel nedenleri, kripto yatırım portföyündeki 718 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kayıplar ve stratejik yatırımlardaki 395 milyon dolarlık değer düşüklüğü oldu.

Bilanço açıklamasının ardından Bernstein analisti Gautam Chhugani liderliğindeki ekip, Coinbase için "endeksin üzerinde getiri" tavsiyesini korudu ve 440 dolarlık fiyat hedefini yineledi. Bu hedef, hissenin 12 Şubat kapanış fiyatı olan 141,09 dolara göre yüzde 212'lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Kripto Para, Son Dakika

