Ark Invest, Coinbase ve Robinhood hisselerini artırdı

Küresel piyasalarda artan dalgalanmaların ortasında, Cathie Wood'un yatırım şirketi Ark Invest kripto para bağlantılı hisse senetlerindeki pozisyonlarını büyütme kararı aldı. Şirket salı günü borsa yatırım fonları aracılığıyla Coinbase ve Robinhood Markets hisselerinden ek alımlar gerçekleştirdi. Bu hamle, makroekonomik belirsizliklerin hisse senedi piyasaları üzerinde baskı yarattığı bir dönemde geldi.

Ark Invest tarafından paylaşılan işlem verilerine göre şirket, ARKK, ARKW ve ARKF fonları üzerinden toplam 22.452 adet Coinbase hissesi satın aldı. Salı günkü 182,36 dolarlık kapanış fiyatı baz alındığında bu alımın büyüklüğü yaklaşık 4,09 milyon dolar olarak hesaplandı. Aynı üç ETF üzerinden alınan 158.587 adet Robinhood hissesinin toplam değeri ise 76,07 dolarlık kapanış fiyatıyla 12,06 milyon doları buldu.

STRATEJİK ALIMLAR DEVAM EDİYOR

Söz konusu işlemler, ABD ve İran arasındaki savaş riskinin yarattığı jeopolitik belirsizliğin hisse senetleri üzerindeki baskısını artırdığı son seanslarda gerçekleşti. Salı günü Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1 değer kaybederken, S&P 500 Endeksi yüzde 0,94 oranında geriledi. Aynı gün piyasalardaki genel eğilime paralel olarak Coinbase hisseleri yüzde 1,55 ve Robinhood hisseleri ise yüzde 3,44 oranında düşüş kaydetti.

Yaşanan bu geri çekilmelere rağmen Ark Invest, piyasadaki fiyat hareketliliklerini değerlendirerek kripto para ekosistemine yönelik uzun vadeli inancını koruduğunu gösterdi. Şirket, 2026 yılının başından bu yana portföy ağırlığını dengelemek amacıyla Circle ve Bullish gibi borsaların hisselerini de fonlarına eklemişti. Güncel verilere göre Coinbase, şirketin ARKK ETF'sinde 281,2 milyon dolarlık büyüklük ve yüzde 4,21'lik ağırlıkla altıncı en büyük yatırım konumunda bulunuyor.