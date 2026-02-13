Ark Invest, düşüşe rağmen Bitmine ve Bullish hisselerinde alımlarını artırdı - Son Dakika
Ark Invest, düşüşe rağmen Bitmine ve Bullish hisselerinde alımlarını artırdı

13.02.2026 20:29
Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest, perşembe günü Bitmine ve Bullish hisselerinden ek alım gerçekleştirerek kripto odaklı şirketlere olan yatırımını genişletmeyi sürdürdü. Firma ayrıca Robinhood hisselerinden de 12,4 milyon dolarlık alım yaptı.

Cathie Wood'un yönetimindeki yatırım şirketi Ark Invest, kripto sektörüne yönelik pozisyonlarını artırmaya devam etti. Firma, Ethereum hazine şirketi Bitmine'dan üç farklı borsa yatırım fonu (ETF) aracılığıyla toplam 212.314 adet hisse satın aldı. Kapanış fiyatına göre bu alımın toplam değeri 4,2 milyon dolar olarak hesaplandı. Bitmine hisseleri gün içinde yüzde 1,4 değer kazanarak 19,74 dolardan kapanırken, son bir ayda yüzde 36,7 gerilemiş durumda.

ARK, BULLISH HİSSELERİNDE ART ARDA ON BİRİNCİ GÜN ALIM YAPTI

Ark Invest'in işlem bildirimleri, firmanın Bullish hisselerinden de 74.323 adet satın aldığını ortaya koydu. Yaklaşık 2,4 milyon dolar değerindeki bu alım, Ark'ın kripto borsası Bullish'te art arda on birinci işlem günü alıma geçtiği anlamına geliyor. Bullish hisseleri perşembe günü yüzde 0,5 düşerek 31,71 dolardan kapandı ve son bir aydaki kaybını yüzde 18'e taşıdı.

Firma bunlara ek olarak Robinhood'dan da 174.767 adet hisse satın aldı. Bu alımın değeri 12,4 milyon dolar olarak belirlendi. Robinhood hisseleri perşembe günü yüzde 8,9 daha gerileyerek aylık kayıplarını yüzde 40'a çıkardı.

ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ ÖN PLANDA

Ark Invest'in yatırım stratejisi, herhangi bir hissenin portföy içindeki ağırlığının yüzde 10'u aşmamasını öngörüyor. Bu yaklaşım, fonlar içindeki çeşitliliği korumayı amaçlıyor. Dolayısıyla bir hissenin değeri diğer varlıklara kıyasla belirgin şekilde yükselir veya düşerse, Ark'ın ağırlıklandırmalarını yeniden dengelemesi bekleniyor.

Firmanın açıklamalarına göre Bullish, ARKF fonunun yüzde 3,4 ağırlıkla dokuzuncu en büyük varlığı konumunda ve bu pozisyonun değeri yaklaşık 30 milyon dolar. Ark ayrıca ETF'leri aracılığıyla Circle, Block ve Coinbase gibi kripto odaklı hisselerde de önemli pozisyonlar taşıyor.

Kripto Para

