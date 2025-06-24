Ark Invest kripto yatırımlarını artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Ark Invest kripto yatırımlarını artırıyor

Ark Invest kripto yatırımlarını artırıyor
24.06.2025 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest, Circle hisselerinde 109,6 milyon dolarlık satış yaparken Coinbase ve Robinhood hisselerinde 25,7 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

Ark Invest, stablecoin devi Circle'ın hisselerinde büyük çaplı kar realizasyonuna devam ediyor. Cathie Wood liderliğindeki yatırım şirketi, 415.855 adet Circle hissesini 109,6 milyon dolar karşılığında satarken, Coinbase ve Robinhood hisselerinde toplam 25,7 milyon dolarlık alım yaptı.

Ark Invest Robinhood ve Coinbase Hisseleri Alıyor

Cathie Wood liderliğindeki yatırım yönetimi şirketi Ark Invest, son dönemdeki stratejik hamleleriyle kripto para piyasalarında dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket, halka arzının ardından değeri önemli ölçüde artan stablecoin ihraççısı Circle'daki hisselerini satarak kâr realizasyonuna giderken, portföyünü Coinbase ve Robinhood gibi diğer önemli platformların hisseleriyle güçlendiriyor.

Yapılan son işlemlerde Ark Invest, farklı yatırım fonları üzerinden toplam 415.855 adet Circle hissesini elden çıkardı. Bu satışın, hissenin pazartesi günkü 263,45 dolarlık kapanış fiyatı üzerinden hesaplandığında yaklaşık 109,6 milyon dolarlık bir değere ulaştığı bildirildi. Bu hamle, yatırım şirketinin geçen hafta gerçekleştirdiği 609.175 adetlik Circle hisse satışının bir devamı olarak kaydedildi. Şirketin daha önce de Circle hisselerini iki ayrı işlemle azalttığı biliniyordu.

Ark Invest, bir yandan kâr satışları yaparken diğer yandan kripto para borsaları ve finansal teknoloji alanındaki pozisyonunu artırıyor. Bu kapsamda şirket, 1,3 milyon dolar karşılığında 4.198 adet Coinbase hissesi ve 24,4 milyon dolar değerinde 319.640 adet Robinhood hissesi satın aldı. Bu alımlar, şirketin dijital varlık altyapısına olan güvenini ve uzun vadeli yatırım stratejisini yansıtıyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci stablecoin olan USDC'nin arkasındaki şirket olarak bilinen Circle, bu ay içerisinde Amerika Birleşik Devletleri borsalarında halka arz edilmişti. Şirketin hisseleri, 31 dolarlık halka arz fiyatına kıyasla yedi buçuk katlık bir artış göstererek erken dönem yatırımcılarına önemli kazançlar sağladı. Ark Invest'in, Circle'a erken aşamada yatırım yaparak bu yükselişten stratejik olarak faydalandığı ve şimdi bu kârı realize ettiği görülüyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ark Invest kripto yatırımlarını artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:57:15. #7.13#
SON DAKİKA: Ark Invest kripto yatırımlarını artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.