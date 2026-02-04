Ark Invest, piyasa düşüşüne rağmen kripto hisse alımlarını sürdürüyor - Son Dakika
Ark Invest, piyasa düşüşüne rağmen kripto hisse alımlarını sürdürüyor

04.02.2026 16:58
Cathie Wood liderliğindeki yatırım şirketi, Bitmine, Circle ve Bullish başta olmak üzere kripto odaklı hisselerde toplam 11 milyon doları aşan alım gerçekleştirdi.

Ark Invest, kripto piyasasındaki gerilemeye rağmen sektör hisselerine olan ilgisini artırıyor. Şirketin işlem bildirimlerine göre, Ethereum hazine şirketi Bitmine'da 3,25 milyon dolarlık, Bullish kripto borsasında 3,46 milyon dolarlık ve stablecoin ihraççısı Circle'da 2,4 milyon dolarlık hisse alımı yapıldı. Block Inc. ve Coinbase'de ise sırasıyla 1,77 milyon ve 630 bin dolarlık daha küçük pozisyonlar açıldı.

ARK'IN DÜŞÜŞTE ALIM STRATEJİSİ

Bu alımlar, şirketin Pazartesi günü başlattığı kripto bağlantılı hisselerde pozisyon artırma hamlesinin devamı niteliğinde. Geniş çaplı piyasa düşüşü nedeniyle önemli iskontolarla işlem gören bu hisseler, Ark Invest'in dikkatini çekmeye devam ediyor.

Salı günkü kapanışta Bitmine yüzde 1,9, Bullish yüzde 3,9, Circle yüzde 4,6, Block yüzde 6 ve Coinbase yüzde 4,3 değer kaybetti. Hisselerdeki bu zayıflık, kripto piyasasındaki genel gerilemeyi yansıtıyor. Bitcoin, haber yazıldığı sırada 76.321 dolardan işlem görüyordu ve hafta başındaki kısmi toparlanmaya rağmen son 24 saatte yüzde 3 geriledi. Ethereum ise yüzde 3,1 düşüşle 2.264 dolara indi.

WOOD: ALTIN RALLİSİ BİTCOİN İÇİN ÖNCÜ OLABİLİR

Ark Invest CEO'su Cathie Wood, X platformunda yaptığı paylaşımda altının son dönemdeki rallisinin Bitcoin için bir boğa sinyali olabileceğini belirtti. Wood, "2020 başından bu yana Bitcoin ve altın fiyatları arasındaki korelasyon 0,14 düzeyinde. Dikkat çekici olan, altın fiyatının son iki büyük döngüde Bitcoin'deki önemli boğa hareketlerine öncülük etmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Wood ayrıca Truflation verilerine atıfta bulunarak enflasyonun negatife dönebileceğine işaret etti. Tüketici fiyat enflasyonunun yıllık bazda yüzde 0,86'ya gerilediğini ve bunun son iki yılda görülen yüzde 2-3 aralığının önemli ölçüde altında kaldığını vurguladı.

